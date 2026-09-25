El extremo de 26 años sigue sin equipo tras su salida del Manchester United al final de la pasada temporada, un movimiento que puso fin de manera definitiva a su frustrante etapa en Old Trafford. Informes procedentes de Rusia sugieren que Sancho fue ofrecido recientemente al Krasnodar mientras busca una vía para volver al fútbol competitivo, pero el conjunto ruso optó por no seguir adelante con una operación por el agente libre.

Según Foot Mercato, Sancho fue ofrecido al campeón ruso, pero el club rechazó ficharlo. Se dice que estas conversaciones fueron preliminares y nunca alcanzaron una fase en la que se debatieran seriamente el salario o la duración del contrato. Se trata de un duro revés para un jugador que en su día fue uno de los talentos más codiciados del fútbol mundial y que ahora ve cómo se le cierran las puertas incluso en ligas fuera de las cinco grandes tradicionales de Europa.