El exjugador del Manchester City Joey Barton se declara inocente tras la presunta agresión con un palo de golf

El secretario judicial de Liverpool, Andrew Menary, presidió la vista y ha fijado la fecha del juicio para el 1 de septiembre de este año. Según The Athletic, en las primeras fases del caso, la fiscalía expresó su profunda preocupación por la gravedad de las lesiones sufridas por Lynch. Se señaló ante el tribunal que existía el temor de que la víctima pudiera perder la vista en un ojo como consecuencia de las lesiones sufridas durante la presunta agresión.