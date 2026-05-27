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El exjugador del Chelsea y de Brasil negocia para ser entrenador del Bayer Leverkusen
El Leverkusen inicia las negociaciones con Luis
El Leverkusen negocia con Luis para iniciar una nueva era. Sky Sport asegura que el técnico de 40 años es la opción preferida de la directiva, aunque el club mantiene una lista de alternativas por si falla el acuerdo.
Mientras tanto, el club negocia la salida de Hjulmand, quien no cumplió las expectativas tras reemplazar a Erik ten Hag. Aunque su contrato vence en 2027, la directiva lo dejará marchar en cuanto se confirme al sucesor.
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Un ascenso meteórico en el banquillo
Luis se retiró como jugador en 2024, tras 333 partidos con el Atlético de Madrid y 44 con la selección brasileña. Rápidamente pasó a entrenar: en septiembre de 2024 asumió el Flamengo.
En pocos meses condujo al club a ganar el torneo local y la Copa Libertadores. Aunque fue destituido en marzo, su prestigio sigue intacto en Europa gracias a esos logros.
No conseguir la clasificación para la Liga de Campeones
Tras una decepcionante Bundesliga, el Leverkusen busca entrenador. El equipo falló en su meta de alcanzar la Champions, quedando detrás de Stuttgart y conformándose con el sexto puesto que da acceso a la Europa League.
En las últimas semanas creció el malestar por la falta de consistencia táctica. El fichaje de Luis marcaría un giro en la filosofía del club, que aspira a regresar a la élite continental.
- AFP
Títulos europeos y una trayectoria destacada como jugador
Luís aporta amplia experiencia en el fútbol europeo gracias a su carrera como jugador en el Atlético y el Chelsea. Con los Rojiblancos ganó La Liga, la Copa del Rey, dos Europa Leagues y tres Supercopas de la UEFA, y llegó a dos finales de la Liga de Campeones. En Inglaterra conquistó la Premier League y la Copa de la Liga con el Chelsea.