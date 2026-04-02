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El exjugador del Arsenal y del Manchester City se enfrenta a una factura astronómica de 5 millones de euros en un litigio fiscal, tras el embargo de sus propiedades y la congelación de sus cuentas bancarias
Una cuantiosa deuda tributaria para el exinternacional francés
La investigación se centra en un periodo concreto de la carrera de Nasri, ya que las autoridades sospechan que existen discrepancias en la declaración de sus ingresos y derechos de imagen. A medida que el conflicto se agravaba, las autoridades tomaron medidas para recuperar las cantidades pendientes, lo que dejó al exinternacional francés enfrentándose a una cuantiosa deuda tributaria de 5 millones de euros. Las autoridades embargaron sus bienes y congelaron sus cuentas bancarias, lo que ha supuesto una importante presión financiera para este futbolista de 36 años mientras recurre las conclusiones.
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Bienes embargados y cuentas bancarias bloqueadas
En un intento por garantizar los fondos reclamados por el Estado, las autoridades francesas han dado el paso decisivo de embargar varias propiedades pertenecientes al exfutbolista. Estos activos, situados en zonas de lujo, se mantienen actualmente como garantía a la espera de que concluyan los procedimientos judiciales. Esto supone un duro golpe para la cartera de inversiones que Nasri construyó durante sus lucrativos años en Inglaterra, según informa Les Echos.
Además, se dice que las cuentas bancarias de Nasri han sido congeladas, lo que limita gravemente su acceso a capital líquido. Esta medida agresiva por parte de la Agencia Tributaria es habitual en disputas de gran cuantía en Francia, y tiene por objeto impedir la transferencia de activos antes de que se alcance una resolución definitiva. Nasri se enfrenta ahora a una carrera contrarreloj para resolver el asunto a través de sus representantes legales.
Conflicto sobre el estatus de residencia en Dubái
El núcleo del conflicto es la afirmación de Nasri de ser residente fiscal en Dubái. Aunque los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en un destino muy popular entre los expatriados de alto perfil, las autoridades francesas cuestionan su condición. Su argumento se basa en la creencia de que el «centro de intereses vitales» de la antigua estrella del Manchester City sigue estando en Francia. Para respaldar esta tesis, han señalado que es propietario de tres inmuebles en Francia y han aportado datos de viajes obtenidos de las compañías aéreas.
Los registros sugieren que, entre 2021 y 2023, Nasri pasó entre 126 y 208 días al año en Francia, una cifra significativamente superior a los 42 a 124 días que pasó en los EAU. En una prueba poco habitual, las autoridades llegaron incluso a rastrear sus hábitos de entrega de comida a domicilio, señalando que en 2022 recibió 212 comidas en París a través de Deliveroo. Estos factores han llevado al tribunal a respaldar la opinión de la administración de que mantiene una presencia duradera en su país de origen.
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El origen de los ingresos sigue siendo un factor clave
La base imponible definitiva en Francia depende en gran medida del lugar en el que se generaron los ingresos de Nasri. Aunque finalmente se le considere residente fiscal en Francia, los convenios fiscales bilaterales podrían eximir de tributación en Francia a los ingresos obtenidos en el extranjero. Los defensores de Nasri han destacado su dilatada carrera en el extranjero, en concreto sus años de mayores ingresos en el Arsenal y el Manchester City, y han señalado que sigue teniendo una cuenta bancaria en el Reino Unido como prueba de su presencia financiera internacional.
Aunque el tribunal ha permitido que las embargos preventivos se mantengan por ahora, el juicio completo sobre la regularización fiscal aún no ha llegado a su conclusión. Para Nasri, que disfrutó de una brillante carrera en la Premier League y ganó dos títulos con el City, la batalla para proteger sus activos frente al Tesoro francés probablemente se convierta en una prolongada lucha legal. El resultado dependerá probablemente de si sus abogados pueden demostrar que su vida en Dubái fue algo más que una simple residencia sobre el papel.