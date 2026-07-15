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El exjugador del Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang podría dar la sorpresa con un traspaso a España
Fichaje sorpresa por el Deportivo de La Coruña
Aubameyang está cerca de regresar a España, con el Deportivo de La Coruña como destino.
Según Foot Mercato, el delantero negocia su fichaje por el ambicioso equipo español. Aubameyang ha estado marginado en el Marsella, por lo que busca una nueva opción para seguir su carrera.
Ya brilló en el Barcelona, así que conoce la Liga. El Dépor quiere su experiencia para mejorar el ataque.
- AFP
En busca de un nuevo reto
Tras la complicada situación en el Marsella, Aubameyang busca un nuevo reto para relanzar la recta final de su carrera. El club francés ha renovado su plantilla, lo que reduce sus opciones de ser titular. A pesar de las dificultades en Francia, el delantero ha mantenido un buen nivel cuando ha jugado.
El Deportivo de La Coruña ve su fichaje como una declaración de intenciones y confía en su liderazgo. El club español aspira a regresar a la cima y cree que un jugador de su calibre es clave para lograrlo.
Cifras impresionantes en Francia
A pesar de su actual momento complicado en el Marsella, Aubameyang firmó buenos números la temporada pasada: jugó 30 partidos, marcó 10 goles y dio cinco asistencias.
En la Liga de Campeones marcó tres goles y dio cuatro asistencias en ocho encuentros, lo que demuestra que su velocidad y su olfato goleador siguen intactos. El Deportivo de La Coruña confía en estas cualidades para superar defensas y sumar puntos clave en la próxima Liga.
- Getty Images
¿Qué le depara el futuro a Aubameyang?
Aubameyang viajará pronto a España para definir su contrato y pasar el reconocimiento médico con el Deportivo de La Coruña. Si todo va bien, el Marsella autorizará su salida.
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