El exjugador del Arsenal Aaron Ramsey consigue su primer puesto como entrenador a tiempo completo tras retirarse a los 35 años

El Oxford United ha anunciado la incorporación de Ramsey como nuevo entrenador del equipo masculino. El técnico, considerado una de las promesas del fútbol británico, destacó entre varios candidatos y reemplazó a un ilustre jugador retirado.

Tras su nombramiento, declaró: «Es un honor ser entrenador jefe del Oxford United. He hablado con el club y comparto su ambición por triunfar».