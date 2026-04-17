Cole criticó la lógica circular de los clubes ingleses: piden experiencia, pero no dan oportunidades para conseguirla. Se mostró orgulloso de ser un entrenador inglés de raza negra trabajando en el extranjero y prometió imponer un estilo de juego de alta intensidad en su nuevo club.

Sobre las barreras que enfrentó antes de saltar a la Serie B, Cole declaró a la BBC: «Algunos clubes ingleses me decían “no tienes experiencia”, pero ¿cómo la adquiero si no me dan la oportunidad?

Para un segundo entrenador es una batalla de seis o siete años; tienes que dar el salto de fe y el club también. No creo que haya muchos entrenadores ingleses negros en Italia, así que es un gran salto por su parte y estoy orgulloso de estar aquí. Es un lugar fantástico para empezar. Me alegro de haber vuelto. Vamos a hacer algo diferente, algo especial».