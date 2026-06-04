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Sandro Mendes - Exclusive interviewKooora.com
Loai Mohamed

Traducido por

Exjugador de Cabo Verde a Kooora: Tenemos ventaja sobre Arabia Saudita en esta situación... y podemos poner en aprietos a España

España vs Cabo Verde
España
Cabo Verde
World Cup
Uruguay vs Cabo Verde
Uruguay
Cabo Verde vs Arabia Saudí
Arabia Saudí
S. Mendes
I. Camoes
L. Yamal
España
Cabo Verde
EE. UU.
Uruguay
Arabia Saudita
Portugal

Este cambio ha impulsado a Cabo Verde y podemos sorprender en el Mundial

Es muy difícil jugar contra nosotros y estas son nuestras principales armas.

Arabia Saudí es impredecible, pero iremos a ganar.

Debemos explotar los espacios ante España; el fútbol no se gana por valor de mercado.

Jugaremos con libertad porque «no tenemos historia» y Bobista es clave en nuestro éxito.

Antes de que Cabo Verde debutara en un Mundial, Sandro Mendes ya vestía la camiseta nacional, lo que le otorga una visión única del largo camino recorrido por el fútbol de este pequeño país hasta llegar a la máxima cita.

Nacido en Portugal, donde jugó con sus selecciones juveniles antes de representar a Cabo Verde a nivel internacional a principios de siglo, este excentrocampista defensivo ha vivido todas las etapas del fútbol de su país, desde los inicios hasta la gran cita mundial.

Durante su carrera (1995-2012) jugó en varios clubes de Portugal y España, destacó con el Villarreal y ganó dos Copas de Portugal y una Copa de la Liga con el Vitória de Setúbal. Tras colgar las botas en 2014 se hizo entrenador y, tras varias etapas en el fútbol portugués, dirige desde el pasado verano al Club Comércio e Indústria.

Días antes del Mundial 2026, Kooora lo entrevistó sobre la histórica clasificación de Cabo Verde.

Analizó las claves del auge de la selección, el papel del seleccionador Bobista y la importancia de la estabilidad técnica.

Analizó el Grupo H, donde ve a Cabo Verde capaz de sorprender a España, Arabia Saudí y Uruguay, con ligera ventaja sobre los saudíes y opciones de complicar a la Roja pese a las diferencias de valor de mercado.

Analizó las fortalezas y debilidades de Arabia Saudí y las opciones de Cabo Verde de hacer historia en Estados Unidos. A continuación, la entrevista:

  • La selección de Cabo Verde se ha convertido en un nombre destacado en África y se clasificó para el Mundial a costa de Camerún. ¿Cuál es el secreto de este auge?

    El ascenso de la selección de Cabo Verde no fue casual. Es fruto de años de trabajo para construir una estructura, una identidad y una fe en el proyecto. Como parte de esta evolución, afirmo que la combinación de talento, mentalidad fuerte y mejor organización resultó decisiva. Aprender a competir, no solo a participar, ha marcado la diferencia.

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  • Cabo Verde v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Cabo Verde es una de las cuatro selecciones que debutan en el Mundial. ¿Crees que dará la sorpresa en este grupo tan difícil?

    Es nuestra primera vez en el Mundial, pero no vamos solo a disfrutar. Respetamos al grupo, pero confiamos en nuestras capacidades. Cabo Verde es un rival difícil, pero con cohesión, disciplina y coraje podemos sorprender.

  • ¿Cómo ves el partido contra la selección saudí, que llega al torneo con un nuevo entrenador?

    La llegada de un nuevo entrenador a la selección saudí genera incertidumbre, pero también imprevisibilidad. Todo puede ocurrir. Será un partido muy táctico y los detalles marcarán la diferencia.

  • ¿De qué lado se inclina la balanza en este enfrentamiento?

    Será un partido igualado. Si Cabo Verde controla lo mental y impone su ritmo, tendremos una ligera ventaja.

  • Saudi ArabiaGetty Images

    ¿Podrían la inestabilidad técnica y la escasa participación de los jugadores saudíes en sus clubes animar a Cabo Verde a jugar para ganar?

    Sí, estos factores podrían motivar a Cabo Verde a salir a ganar. La falta de continuidad y los pocos minutos de juego en sus clubes pueden afectar su ritmo y confianza. Sin embargo, debemos ser cautelosos: Arabia Saudí tiene talento y experiencia en grandes torneos.

  • ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales puntos fuertes y débiles de la selección saudí?

    Arabia Saudí destaca por su habilidad técnica y su rapidez en las transiciones. Los jugadores se sienten cómodos con la posesión. Sin embargo, su defensa falta de solidez y organización puede ser un punto débil, sobre todo bajo presión.

  • ¿Qué jugador de la selección saudí temes más enfrentar?

    Siempre hay jugadores peligrosos, sobre todo en ataque, pero quiero destacar a los extremos, capaces de decidir los duelos individuales.

  • Has jugado en La Liga y conoces bien el fútbol español. ¿Qué opinas del debut de Cabo Verde en el Mundial ante España?

    El partido contra España es especial para mí, pues conozco bien su fútbol. Tienen identidad clara, mucha posesión y gran técnica. Pero a veces, al dominar el balón, dejan espacios. Cabo Verde debe ser inteligente y eficaz.

  • FBL-FRIENDLY-ESP-EGYAFP

    El valor de mercado de la selección de Cabo Verde no supera los 60 millones de euros, mientras que solo Lamine Yamal vale 200 millones. ¿Cómo interpretas estas diferencias?

    El fútbol no se juega con el valor de mercado. Con todo respeto, 200 millones de euros no bastan para ganar partidos. La organización, el compromiso y el espíritu de equipo pueden neutralizar el talento individual. Ahí es donde la selección de Cabo Verde puede competir.

  • En el Mundial siempre hay sorpresas, y la última ha sido la derrota de Argentina ante Arabia Saudí. ¿Podrá Cabo Verde dar la sorpresa ante la selección española?

    Las sorpresas existen en el fútbol y eso lo hace apasionante. Arabia Saudí ya lo mostró ante Argentina. Cabo Verde puede complicar a España si jugamos con valentía, disciplina y fe.

  • El partido contra Uruguay no es menos difícil que el de España. ¿Te preocupa la falta de experiencia de Cabo Verde frente a una selección con tanta trayectoria en el Mundial?

    Uruguay es competitivo, experimentado y fuerte físicamente. Sin embargo, los equipos sin tanto «historial» juegan con más libertad, y Cabo Verde debe aprovechar eso.

  • Cape Verde v Finland - FIFA SeriesGetty Images Sport

    Popista lleva seis años al frente de Cabo Verde. ¿Cree que la estabilidad técnica ha contribuido a estos excelentes resultados?

    La estabilidad es clave. Bobista ha hecho un trabajo excelente. En seis años se forja identidad, confianza e ideas claras. Esa estabilidad explica el éxito de la selección de Cabo Verde.

  • ¿Quiénes son las figuras clave de Cabo Verde y quién crees que brillará más en el torneo?

    Las principales bazas de Cabo Verde son la organización colectiva, la solidez y la unidad. No dependemos de un solo jugador, pero creo que algunos pueden destacar: los que combinan talento y una mentalidad fuerte brillarán en este torneo.

  • ¿Qué opinas de la exclusión de Yelsin Kamouich de la lista? ¿Crees que no tuvo suficientes oportunidades en el Al-Ahli?

    Estas decisiones son difíciles. Las selecciones necesitan ciertos perfiles y jugadores en buen momento. Si un futbolista no ha marcado, surgen dudas. Quizá no tuvo oportunidades, pero aquí hay que aprovecharlas. El seleccionador decidió según lo que cree que el equipo necesita.