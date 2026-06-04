Exjugador de Cabo Verde a Kooora: Tenemos ventaja sobre Arabia Saudita en esta situación... y podemos poner en aprietos a España

Este cambio ha impulsado a Cabo Verde y podemos sorprender en el Mundial

Es muy difícil jugar contra nosotros y estas son nuestras principales armas.

Arabia Saudí es impredecible, pero iremos a ganar.

Debemos explotar los espacios ante España; el fútbol no se gana por valor de mercado.

Jugaremos con libertad porque «no tenemos historia» y Bobista es clave en nuestro éxito.

Antes de que Cabo Verde debutara en un Mundial, Sandro Mendes ya vestía la camiseta nacional, lo que le otorga una visión única del largo camino recorrido por el fútbol de este pequeño país hasta llegar a la máxima cita.

Nacido en Portugal, donde jugó con sus selecciones juveniles antes de representar a Cabo Verde a nivel internacional a principios de siglo, este excentrocampista defensivo ha vivido todas las etapas del fútbol de su país, desde los inicios hasta la gran cita mundial.

Durante su carrera (1995-2012) jugó en varios clubes de Portugal y España, destacó con el Villarreal y ganó dos Copas de Portugal y una Copa de la Liga con el Vitória de Setúbal. Tras colgar las botas en 2014 se hizo entrenador y, tras varias etapas en el fútbol portugués, dirige desde el pasado verano al Club Comércio e Indústria.

Días antes del Mundial 2026, Kooora lo entrevistó sobre la histórica clasificación de Cabo Verde.

Analizó las claves del auge de la selección, el papel del seleccionador Bobista y la importancia de la estabilidad técnica.

Analizó el Grupo H, donde ve a Cabo Verde capaz de sorprender a España, Arabia Saudí y Uruguay, con ligera ventaja sobre los saudíes y opciones de complicar a la Roja pese a las diferencias de valor de mercado.

Analizó las fortalezas y debilidades de Arabia Saudí y las opciones de Cabo Verde de hacer historia en Estados Unidos. A continuación, la entrevista: