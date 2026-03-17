El exguardameta del Manchester United Sergio Romero se retira por «motivos familiares»

La retirada de Romero pone fin a una extraordinaria trayectoria de 20 años en la élite del fútbol mundial. Tras ser descartado por el Argentinos Juniors en diciembre, el jugador de 39 años se quedó sin equipo y, finalmente, decidió que era el momento adecuado para dar prioridad a su familia, según informa TyC Sports. Romero sigue siendo una figura legendaria para la Albiceleste, ya que ostenta el récord de más partidos disputados por un portero, con 96 internacionalidades. Aunque en su carrera en clubes fue principalmente un suplente de confianza de David de Gea en Old Trafford, su fiabilidad en competiciones de copa y torneos internacionales le valió la reputación de ser uno de los jugadores más regulares de su generación.