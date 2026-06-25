El exguardameta del Bayern, Yann Sommer, podría dejar el Inter de Milán para fichar por otro equipo de forma inesperada

Al parecer, Sommer ya visitó el club para conocerlo. El portero de 37 años quiere fichar por el equipo que ha ganado 20 ligas.

El club se muestra optimista, aunque aún hay obstáculos: Brujas solo ofrecería un año de contrato, mientras que el portero busca dos.

Su contrato con el Inter de Milán vence el 30 de junio, por lo que el Brujas podría ficharlo gratis. En el club belga reemplazaría a Simon Mignolet, retirado desde primavera.