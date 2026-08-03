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El exestrella del Real Madrid: Diomandé amenaza la continuidad de Vinicius y Mbappé es la causa del problema

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Real Madrid
Vinicius Junior
K. Mbappe
Y. Diomande
R. Alkorta
España

Rafa Alkorta, exestrella del Real Madrid, fue invitado al programa "El Larguero" de la cadena SER para hablar sobre el mercado de fichajes del conjunto merengue.

El diario "Mundo Deportivo" publicó las declaraciones de Alkorta, quien expresó su plena satisfacción con las incorporaciones que ha cerrado el club, subrayando que el equipo tenía una necesidad urgente de introducir un cambio, en comparación con lo que ocurrió la temporada pasada.

Alkorta afirmó: "Para mí, los fichajes han sido acertados. Había que reconstruir el equipo, y no había otra opción".

Y recalcó: "Para mí, el fichaje de Marc Cucurella es el mejor de todos, el mejor de todas las operaciones. En cuanto al resto, como Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y quizás también Yan Diomandé".

Puntualizó: "No digo que se equivocaran la temporada pasada, porque los jugadores que ficharon estaban a un gran nivel, pero se dieron cuenta de que necesitaban algo más, sobre todo en cuanto a experiencia".

Alkorta añadió: "Konaté tiene un gran nivel, y si llega Diomandé será algo estupendo. Y si llega también Rodri será fantástico. Pero la cuestión es que algunos jugadores deben salir, y salir del Real Madrid no es algo fácil, porque todo el mundo sabe que es un gran club. Veremos qué ocurre, pero habrá jugadores obligados a marcharse, no les queda otra opción".

También elogió la calidad de las nuevas operaciones, al considerar que aportarán de manera inmediata, al contrario de lo que ocurrió la temporada pasada, cuando el club fichó a jóvenes talentos como Dean Huijsen y Álvaro Carreras.

  • Vinícius JúniorGetty Images

    Vinicius sigue dando largas: el temido "error" de la directiva

    También abordó la situación de Vinicius Junior, cuyo contrato finaliza en el verano de 2027 y que desea renovar, pero las negociaciones con el Real Madrid aún no han llegado a un acuerdo, lo que convierte su salida este verano en una posibilidad real.

    Alkorta afirmó: "Es una situación complicada, porque Vinicius sigue dando largas y no sé hasta qué punto continuará eso".

    Y explicó: "Sin duda, si llega Diomande, existe la posibilidad de que Vinicius se marche. Lo que consideraría un error es permitir que agote su contrato y luego se vaya gratis".

    Añadió: "El Real Madrid tiene un problema, porque cuando negocias con una estrella del tamaño de Vinicius, las negociaciones son difíciles y llevan mucho tiempo. La cuerda podría romperse. Y si se rompe, no será una catástrofe, porque Vinicius es un jugador cuya inversión el club ya recuperó hace tiempo. Y si llega Diomande, ese será un mensaje muy fuerte para él".

    Alkorta considera que el inicio del problema de Vinicius fue con la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid hace dos años, cuando se convirtió en la primera estrella del equipo y pasó a cobrar un salario mucho más alto que el del brasileño.

    Al respecto dijo: "En mis tiempos, nunca supe cuánto cobraban mis compañeros, y eso no me importaba ni me llevaba siquiera a preguntar. Ahora, en cambio, es algo totalmente distinto. Hay entornos de los jugadores que actúan con un egoísmo excesivo y no les dan los consejos adecuados. Creo que los jugadores jóvenes deben tener una personalidad más fuerte a la hora de tomar ciertas decisiones".

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