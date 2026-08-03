Rafa Alkorta, exestrella del Real Madrid, fue invitado al programa "El Larguero" de la cadena SER para hablar sobre el mercado de fichajes del conjunto merengue.

El diario "Mundo Deportivo" publicó las declaraciones de Alkorta, quien expresó su plena satisfacción con las incorporaciones que ha cerrado el club, subrayando que el equipo tenía una necesidad urgente de introducir un cambio, en comparación con lo que ocurrió la temporada pasada.

Alkorta afirmó: "Para mí, los fichajes han sido acertados. Había que reconstruir el equipo, y no había otra opción".

Y recalcó: "Para mí, el fichaje de Marc Cucurella es el mejor de todos, el mejor de todas las operaciones. En cuanto al resto, como Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y quizás también Yan Diomandé".

Puntualizó: "No digo que se equivocaran la temporada pasada, porque los jugadores que ficharon estaban a un gran nivel, pero se dieron cuenta de que necesitaban algo más, sobre todo en cuanto a experiencia".

Alkorta añadió: "Konaté tiene un gran nivel, y si llega Diomandé será algo estupendo. Y si llega también Rodri será fantástico. Pero la cuestión es que algunos jugadores deben salir, y salir del Real Madrid no es algo fácil, porque todo el mundo sabe que es un gran club. Veremos qué ocurre, pero habrá jugadores obligados a marcharse, no les queda otra opción".

También elogió la calidad de las nuevas operaciones, al considerar que aportarán de manera inmediata, al contrario de lo que ocurrió la temporada pasada, cuando el club fichó a jóvenes talentos como Dean Huijsen y Álvaro Carreras.