Sobre la situación del Real Madrid, que ha encajado dos derrotas en LaLiga, dijo Sávio, campeón con el Real Madrid de 3 títulos de la Liga de Campeones de Europa: "Yo lo sigo desde Brasil. La situación es inestable, pero espero que Mourinho tenga la experiencia suficiente para salvar al equipo. Soy aficionado del Flamengo y del Real Madrid, y siempre estoy aquí en Brasil enviando mi energía positiva".

Al preguntarle si hay tiempo suficiente para que el Real Madrid se recupere, respondió: "Sí, eso creo. El equipo tiene las capacidades y el tiempo suficiente", y luego advirtió: "Pero no se pueden dejar las cosas así durante mucho tiempo".

Y añadió: "Por supuesto que hay jugadores muy importantes, jugadores muy talentosos. Deben adaptarse, y veremos qué sucede".

También dio su opinión sobre Endrick, explicando: "En Brasil era muy talentoso. En el Palmeiras, me llamó la atención por su rendimiento a una edad temprana. Pero, por supuesto, ahora está en un equipo diferente, y muy grande, por lo que está bajo mucha presión, y todavía es joven", señalando que necesita algo fundamental: "paciencia", para sacar todo lo que tiene.

Y concluyó: "Creo que tiene un gran talento que aún no ha sido aprovechado, y espero que brille en el Real Madrid porque lo conozco, lo vi en Brasil y tiene un potencial enorme".