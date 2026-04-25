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El exentrenador del Tottenham, Ange Postecoglou, consigue un nuevo trabajo en el fútbol y visita Anfield para su primer gran reto
Postecoglou vuelve a la élite con la UEFA
Postecoglou ha vuelto al primer plano del fútbol como observador técnico de la UEFA. El exentrenador del Tottenham y el Nottingham Forest, alejado de los banquillos desde finales de 2025, asume un cargo analítico de alto nivel para ayudar al organismo rector del fútbol europeo a identificar tendencias tácticas modernas.
Comenzó sus funciones en enero de 2026, junto a expertos como Southgate, Roberto Martínez y Solskjaer, y desde la grada seguirá de cerca la Liga de Campeones y otras competiciones de élite.
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Elogios tácticos para el motor del centro del campo del Liverpool
En su primer encargo importante, Postecoglou regresó a Anfield, el estadio del club que animaba de niño. Debía analizar el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones entre Liverpool y París Saint-Germain. Aunque los Reds perdieron 0-2, su informe técnico destacó aspectos positivos en defensa.
En su análisis, Postecoglou señaló: «El Liverpool planteó: “Mantendremos nuestra formación, pero, dentro de ella, pasaremos a un marcaje individual una vez que se inicie la presión”». Sin embargo, el aspecto zonal implica que no marcaban a un rival concreto, sino al jugador que entraba en su zona».
El regreso a Anfield da que hablar entre los aficionados
La presencia de Postecoglou en las gradas provocó revuelo en las redes de la afición del Liverpool. Su afinidad con el club y la presión sobre el entrenador Arne Slot llevaron a algunos a especular. Pero el organismo aclaró que su visita era profesional y parte de su labor en la UEFA.
El informe del técnico de 60 años nutrirá la revisión técnica oficial de la UEFA de la temporada 2025-26, ofreciendo a los entrenadores europeos datos sobre cómo los mejores equipos adaptan sus estructuras en el fútbol de eliminatorias.
- AFP
Postecoglou se plantea asumir funciones analíticas en la temporada 2025-26
Con la Liga de Campeones en semifinales, se espera que Postecoglou visite otros grandes estadios europeos para terminar su análisis de la temporada. Su trabajo como observador técnico de la UEFA conecta el entrenamiento y el estudio académico del fútbol. Mientras tanto, el Liverpool lucha por acabar entre los cuatro primeros y volver a la competición que Postecoglou analiza.