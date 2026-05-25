El exentrenador del Real Madrid afirma que Kylian Mbappé sufre «maltrato» y lo llama «el mejor del mundo»

Kylian Mbappé está en el ojo del huracán tras su adaptación en el Real Madrid, pero Jorge Valdano defiende su clase. Pese a las críticas en España, el exentrenador destaca sus logros internacionales.

En declaraciones a Movistar, respondió a los escépticos: «Ha ganado un Mundial y fue subcampeón en otro, marcando tres goles en la final. No es un farsante, quizás es el mejor jugador del mundo ahora».