¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Christophe Galtier PSG HIC 2:1Getty
Yosua Arya
Traducido por

El exentrenador del PSG Christophe Galtier revela sus sorprendentes ganadores del Balón de Oro 2026

Paris Saint-Germain
C. Galtier
K. Kvaratskhelia
O. Dembele
Fabián Ruiz
Ligue 1

El exentrenador del Paris Saint-Germain Christophe Galtier ha respaldado a tres estrellas actuales del club francés para ganar el Balón de Oro de 2026. El técnico experimentado cree que Fabian Ruiz, Ousmane Dembele y Khvicha Kvaratskhelia son firmes candidatos a este prestigioso galardón individual.

  • Galtier respalda a las estrellas del PSG

    El exentrenador del PSG Galtier cree que el Balón de Oro 2026 debería concederse a un jugador que actualmente milita en la capital francesa. El prestigioso premio se entregará pronto y el debate sobre quién es el justo ganador se intensifica.

    Galtier, que dirigió al club durante la temporada 2022-23, ha nominado con confianza a un trío de actuales estrellas del PSG para el máximo galardón. El técnico, de 60 años, está deseando ver cómo el premio individual regresa a Francia. En concreto, señaló a Ruiz, Dembele y Kvaratskhelia como los candidatos más merecedores por sus actuaciones durante el último año.

  • OUSMANE DEMBELE KHVICHA KVARATSKHELIA PSG Getty Images

    Los títulos y las actuaciones destacan

    En declaraciones a Le Parisien, el actual técnico del Neom explicó sus motivos para elegir al trío del PSG. Galtier destacó sus respectivas contribuciones, dividiendo su justificación entre los títulos y el puro impacto sobre el terreno de juego.

    «Si miramos los trofeos ganados, mencionaría a Fabian Ruiz», afirmó Galtier. «Si nos centramos en los partidos, creo que Ousmane Dembele, aunque no ha jugado mucho, y Khvicha Kvaratskhelia han sido muy impresionantes. Uno de estos tres jugadores merecería ganar el Balón de Oro».

  • La evolución de Fabián Ruiz

    Entre los tres nominados, Galtier se deshizo especialmente en elogios hacia Ruiz. El técnico fue fundamental para llevar al internacional español al PSG desde el Nápoles en el verano de 2022.

    Ruiz tuvo inicialmente dificultades para adaptarse a las exigencias físicas del fútbol francés, pero desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una pieza crucial del motor del centro del campo del equipo. Galtier sigue siendo un gran admirador de la inteligencia táctica del jugador de 30 años.

    "Si hay un jugador que permite que el colectivo funcione tan bien engrasado, es él", explicó Galtier. "Lo ve todo antes que los demás, compensa los movimientos, siente el fútbol".

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Fabian Ruiz(C)Getty Images

    Esperando a la ceremonia de Londres

    El mundo del fútbol no tendrá que esperar mucho para descubrir si el deseo de Galtier se hace realidad. La ceremonia del Balón de Oro 2026 está prevista en Londres dentro de solo unas semanas. Hasta entonces, Ruiz, Dembele y Kvaratskhelia seguirán centrados en sus compromisos con el PSG. Esperarán que sus actuaciones recientes sean suficientes para asegurarse los votos del jurado internacional.

Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Le Mans crest
Le Mans
LEM