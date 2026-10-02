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El exentrenador del PSG Christophe Galtier revela sus sorprendentes ganadores del Balón de Oro 2026
Galtier respalda a las estrellas del PSG
El exentrenador del PSG Galtier cree que el Balón de Oro 2026 debería concederse a un jugador que actualmente milita en la capital francesa. El prestigioso premio se entregará pronto y el debate sobre quién es el justo ganador se intensifica.
Galtier, que dirigió al club durante la temporada 2022-23, ha nominado con confianza a un trío de actuales estrellas del PSG para el máximo galardón. El técnico, de 60 años, está deseando ver cómo el premio individual regresa a Francia. En concreto, señaló a Ruiz, Dembele y Kvaratskhelia como los candidatos más merecedores por sus actuaciones durante el último año.
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Los títulos y las actuaciones destacan
En declaraciones a Le Parisien, el actual técnico del Neom explicó sus motivos para elegir al trío del PSG. Galtier destacó sus respectivas contribuciones, dividiendo su justificación entre los títulos y el puro impacto sobre el terreno de juego.
«Si miramos los trofeos ganados, mencionaría a Fabian Ruiz», afirmó Galtier. «Si nos centramos en los partidos, creo que Ousmane Dembele, aunque no ha jugado mucho, y Khvicha Kvaratskhelia han sido muy impresionantes. Uno de estos tres jugadores merecería ganar el Balón de Oro».
La evolución de Fabián Ruiz
Entre los tres nominados, Galtier se deshizo especialmente en elogios hacia Ruiz. El técnico fue fundamental para llevar al internacional español al PSG desde el Nápoles en el verano de 2022.
Ruiz tuvo inicialmente dificultades para adaptarse a las exigencias físicas del fútbol francés, pero desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una pieza crucial del motor del centro del campo del equipo. Galtier sigue siendo un gran admirador de la inteligencia táctica del jugador de 30 años.
"Si hay un jugador que permite que el colectivo funcione tan bien engrasado, es él", explicó Galtier. "Lo ve todo antes que los demás, compensa los movimientos, siente el fútbol".
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Esperando a la ceremonia de Londres
El mundo del fútbol no tendrá que esperar mucho para descubrir si el deseo de Galtier se hace realidad. La ceremonia del Balón de Oro 2026 está prevista en Londres dentro de solo unas semanas. Hasta entonces, Ruiz, Dembele y Kvaratskhelia seguirán centrados en sus compromisos con el PSG. Esperarán que sus actuaciones recientes sean suficientes para asegurarse los votos del jurado internacional.
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