El exentrenador del PSG Christophe Galtier revela sus sorprendentes ganadores del Balón de Oro 2026

El exentrenador del PSG Galtier cree que el Balón de Oro 2026 debería concederse a un jugador que actualmente milita en la capital francesa. El prestigioso premio se entregará pronto y el debate sobre quién es el justo ganador se intensifica.

Galtier, que dirigió al club durante la temporada 2022-23, ha nominado con confianza a un trío de actuales estrellas del PSG para el máximo galardón. El técnico, de 60 años, está deseando ver cómo el premio individual regresa a Francia. En concreto, señaló a Ruiz, Dembele y Kvaratskhelia como los candidatos más merecedores por sus actuaciones durante el último año.