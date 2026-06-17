El exentrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, podría regresar de forma inesperada a los banquillos del fútbol inglés

Según la BBC, el Ipswich Town quiere fichar a Solskjaer de cara a su regreso a la máxima categoría. El técnico noruego, sin equipo desde que dejó el Besiktas el verano pasado, desea un nuevo reto en Inglaterra. Ya dirigió a los Red Devils durante tres años y los llevó al segundo puesto en la temporada 2020-21.

La conexión cobra relevancia tras la salida de Kieran McKenna, quien semanas después del ascenso confirmó su partida. McKenna fue asistente de Solskjaer en el United, lo que vincula al héroe que se va con el posible sucesor.



