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El exentrenador del Lens, Pierre Sage, firma un contrato de tres años con el Crystal Palace para sustituir a Oliver Glasner
Comienza una nueva era en Selhurst Park
El Crystal Palace ha nombrado entrenador a Sage, ex técnico del Lens, con un contrato de tres años. El técnico de 47 años ya tiene permiso de trabajo y se incorporará el 6 de julio, antes del regreso del plantel a la pretemporada.
Ya tiene el permiso de trabajo y empezará el 6 de julio, antes del regreso del plantel el 10. Con experiencia como director técnico y ojeador, ahora pondrá a prueba su tino táctico en la Premier League.
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Sustituir a un ganador habitual
Sage llega a Selhurst Park para sustituir a Glasner, quien se marchó tras ganar la Conference League. El equipo, eufórico por sus logros europeos y con la promesa de jugar la Europa League, mantiene una base sólida.
Aunque la salida de Glasner cerró una etapa dorada con la FA Cup de 2025, la llegada de Sage busca continuidad y nuevas ideas tácticas. Le acompañará su segundo en Lens, Jamal Alioui, y seguirán en el staff Paddy McCarthy y Andy Quy para asegurar una transición suave para los jugadores.
Un aumento sin precedentes en Francia
La cotización de este técnico de 47 años se ha disparado tras su impresionante labor en la Ligue 1. Antes de llegar al Lens, solo había dirigido al Lyon durante la temporada 2024-2025. Pero su fichaje por el Lens en el verano de 2025 atrajo a los ojeadores de la Premier League.
Al frente del Lens, logró un segundo puesto en la Ligue 1, a solo seis puntos del bicampeón de Europa París Saint-Germain, y conquistó la primera Coupe de France del club al vencer al Niza en la final.
- AFP
Haciendo realidad el sueño de la Premier League
El fichaje de Sage por el Crystal Palace cumple una ambición que llevaba años persiguiendo. En una entrevista con The Athletic en abril de 2025, el francés reconoció que entrenar en la máxima categoría del fútbol inglés era su «sueño», definió a Inglaterra como el «mejor país» para el fútbol y elogió la calidad de la Premier League.
Aunque el equipo ha perdido recientemente a jugadores clave como Eberechi Eze y Marc Guehi, la directiva confía en que Sage es el técnico idóneo para guiar una plantilla capaz de pelear por títulos. Con un contrato de tres años, el nuevo entrenador dispondrá del tiempo necesario para imponer su estilo y preparar a los Eagles para la próxima Europa League.