El exentrenador del Chelsea, Liam Rosenior, regresará pronto a los banquillos de la Ligue 1, ya que se ha fijado la fecha de su presentación

Rosenior está cerca de regresar al banquillo del Paris FC de la Ligue 1, aunque su presentación se ha retrasado hasta el 9 de julio, según L'Équipe.

El técnico inglés, ya conocido en Francia tras su paso por el Estrasburgo antes de saltar a la Premier, sustituirá a Antoine Kombouaré en el Stade Jean-Bouin mientras el club busca un nuevo rumbo tras una temporada estable en la máxima categoría.