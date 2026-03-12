El exentrenador del Chelsea, Graham Potter, firma un nuevo contrato con Suecia a pesar de no haber ganado ningún partido y de que sus esperanzas de clasificarse para el Mundial siguen en el aire

La jerarquía de la federación se mantiene firme en su convicción de que Potter es el hombre adecuado para llevar a la nación escandinava hacia una nueva era. Han dado prioridad a su filosofía de entrenamiento y sus dotes de liderazgo por encima de la reciente racha sin victorias en partidos oficiales.

«Estoy muy contento por la continuación de la colaboración con Graham Potter, una persona sólida cuyo liderazgo aprecio y en el que tengo una gran confianza», declaró el secretario general de la Federación Sueca de Fútbol, Niclas Carlnen, en la página web oficial de laFederación.

«La perspectiva a largo plazo da tranquilidad a los jugadores y entrenadores y les brinda la oportunidad de crear continuidad en sus actividades con vistas a futuros campeonatos. Nuestras selecciones nacionales son de gran importancia para el fútbol sueco y para mucha gente en todo el país. Ahora miramos hacia los próximos años, pero ante todo, esperamos que sea un verano de Mundial».