El exentrenador del Chelsea, Graham Potter, firma un nuevo contrato con Suecia a pesar de no haber ganado ningún partido y de que sus esperanzas de clasificarse para el Mundial siguen en el aire
Potter se compromete con un proyecto a largo plazo.
La Federación Sueca de Fútbol ha concedido a Potter una sorprendente renovación de contrato por cuatro años, lo que le vincula a la selección nacional hasta 2030. La decisión ha sorprendido al mundo del fútbol, ya que el inglés aún no ha conseguido ninguna victoria desde que fue nombrado entrenador interino el pasado mes de octubre.
El mandato de Potter ha comenzado con lentitud, con una dura derrota por 4-1 ante Suiza y un empate a 1-1 contra Eslovenia. A pesar de la falta de resultados inmediatos y de la precaria situación en la clasificación para el Mundial, la federación ha optado por la estabilidad en lugar de un cambio en el liderazgo.
La Federación Sueca de Fútbol respalda el proceso.
La jerarquía de la federación se mantiene firme en su convicción de que Potter es el hombre adecuado para llevar a la nación escandinava hacia una nueva era. Han dado prioridad a su filosofía de entrenamiento y sus dotes de liderazgo por encima de la reciente racha sin victorias en partidos oficiales.
«Estoy muy contento por la continuación de la colaboración con Graham Potter, una persona sólida cuyo liderazgo aprecio y en el que tengo una gran confianza», declaró el secretario general de la Federación Sueca de Fútbol, Niclas Carlnen, en la página web oficial de laFederación.
«La perspectiva a largo plazo da tranquilidad a los jugadores y entrenadores y les brinda la oportunidad de crear continuidad en sus actividades con vistas a futuros campeonatos. Nuestras selecciones nacionales son de gran importancia para el fútbol sueco y para mucha gente en todo el país. Ahora miramos hacia los próximos años, pero ante todo, esperamos que sea un verano de Mundial».
Arco de redención en el norte
Potter llegó al banquillo del Suecia con el objetivo de reparar una reputación que se vio afectada durante una etapa difícil en la Premier League. Su etapa en el Chelsea terminó abruptamente bajo la dirección de Todd Boehly, y en su posterior paso por el West Ham fue despedido tras ganar solo seis de sus 25 partidos.
«Es un día increíblemente orgulloso para mí, un día muy feliz», dijo Potter sobre la renovación. «Es una oportunidad fantástica para hacer algo realmente importante. No cambia nada a corto plazo, porque queremos ganar dos partidos para ir al Mundial. Después de eso, es estupendo tener la oportunidad de trabajar con todo el mundo en el fútbol sueco para crear algo realmente especial».
Se avecina una eliminatoria de alto riesgo.
Suecia se enfrenta a un momento decisivo dentro de dos semanas, cuando se mida a Ucrania en un partido de repesca. Una victoria allí le daría acceso a una final a todo o nada contra Polonia o Albania por una plaza en la próxima Copa del Mundo.
A pesar de contar con opciones como Alexander Isak y Viktor Gyokeres en ataque, Suecia ha tenido problemas para encontrar su mejor forma, con solo un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. En este momento crítico, Potter debe conseguir su primera victoria inmediatamente para evitar una ausencia en el torneo que eclipsaría su nuevo contrato a largo plazo.
