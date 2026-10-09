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El exentrenador del Barcelona: dirigí a jugadores que no entienden de fútbol y estuve cerca de la liga egipcia

Q. Setien
Primera División
Barcelona
Premier League
España
Egipto

No fui yo mismo en el Barcelona

El entrenador Quique Setién no oculta que su etapa en el Barcelona fue una de las más difíciles de su trayectoria profesional.

El diario Sport publicó las declaraciones de Quique Setién durante una extensa entrevista en el podcast «El que marca gana».

Setién afirmó que nunca pudo mostrarse tal y como es realmente en el Barcelona, ni trasladar la naturaleza de las relaciones personales y profesionales que había construido en sus experiencias anteriores al vestuario del conjunto catalán.

Y añadió: «No fui yo mismo en el Barcelona, o no pude o no supe cómo hacerlo. Esa es la respuesta. No fui yo mismo porque yo no soy así. Tenía una personalidad determinada, y cuando miro mis fotos de aquella época no me reconozco».

Y continuó: «Venía del Real Betis, y es cierto que me marché del club entre muchas peticiones de mi salida, pero el día a día dentro del vestuario era excepcional».

Aseguró que no pudo disfrutar de su etapa en el Barcelona tanto como habría deseado, y que la pandemia de coronavirus complicó aún más las cosas. Pese a todo lo ocurrido, Quique Setién afirmó que nunca se arrepintió de haber aceptado la oferta del Barcelona.

Setién explicó que le confesó personalmente a Lionel Messi, durante su estancia en el Barcelona, cuánto había disfrutado viéndole jugar a lo largo de buena parte de su carrera.

El técnico cántabro dijo: «Una vez le dije a Messi: he pasado 14 años de mi vida esperando la fecha de los partidos del Barcelona para poder verte jugar».

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    Estuve a punto de unirme a uno de los clubes egipcios

    Setién reveló uno de los detalles más sorprendentes sobre las circunstancias que rodearon su llegada al Barcelona, explicando que estuvo a punto de incorporarse a un club egipcio apenas unos días antes de alcanzar el acuerdo con la entidad catalana.

    El entrenador estaba sin club en aquel momento, después de haber superado un problema de salud que le obligó a rechazar varias ofertas durante los meses anteriores. En esas circunstancias, recibió una oferta de un empresario interesado en comprar uno de los clubes de Egipto.

    Setién recordó: «Me ofreció una cantidad de dinero enorme».

    La oferta le convenció hasta tal punto que ya empezó a organizar el viaje a Egipto junto a su cuerpo técnico.

    Explicó: «Ya me iba, porque aquello ocurrió justo después de salir del problema de salud que había pasado, y me pareció una oportunidad estupenda para volver a entrenar».

    Y añadió: «Llamé a los miembros de mi cuerpo técnico y llamé a casa para decirles que nos íbamos a Egipto unos meses, hasta el final de la temporada. El equipo iba octavo o séptimo, y teníamos que clasificarnos para la Liga de Campeones de África. Y me dije: bueno, 5 meses en Egipto con uno de esos equipos será una experiencia especial».

    Agregó: «Ya teníamos un avión preparado, un avión privado alquilado para viajar hasta allí. Ya habíamos firmado, no el contrato definitivo, pero el contrato ya estaba preparado y redactado por completo».

    Sin embargo, todo se vino abajo después de que el empresario decidiera no comprar el club, tras descubrir problemas durante el proceso de auditoría y revisión. Al mismo tiempo, las personas que asesoraban a Quique Setién insistían en que no viajara a Egipto, por la posibilidad de que consiguiera la oportunidad de entrenar al Barcelona.

    Explicó: «Me llamaban y me decían: no vayas a Egipto, porque podrías firmar un contrato con el Barcelona. Y yo les respondía: pero ¿cómo voy a firmar por el Barcelona? ¿Qué he hecho yo para entrenar al Barcelona?».

    Quique Setién no se tomaba en serio esa posibilidad, pues se inclinaba por aceptar la aventura egipcia, convencido de que era una oportunidad para regresar a los banquillos. Pero después de que la operación se frustrara, los acontecimientos se precipitaron.

    Dijo: «Tres días después, me llamaron y me dijeron: prepárate y coge el avión, porque esta tarde vas a firmar un contrato con el Barcelona. Entonces me fui a Barcelona y firmé por el club».

    Y añadió: «Cuando firmas por el Barcelona y llegas allí, descubres que es el único sitio donde no tienes que hacer nada».

    Explicó que la razón es sencilla: los jugadores del Barcelona llevaban años acostumbrados a trabajar según unos principios de juego determinados.

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    La crisis de Sarabia en el Bernabéu: algunas cosas siguen pendientes

    Quique Setién también abordó el incidente en el que se vio involucrado Eder Sarabia, durante uno de los partidos del Clásico en el estadio Santiago Bernabéu.

    Las cámaras de televisión captaron al entonces asistente técnico del Barcelona realizando comentarios duros en los que criticó a algunos jugadores, imágenes que generaron una gran polémica.

    Setién reconoció que aquel incidente provocó dificultades dentro del vestuario, señalando que su asistente no siempre era consciente de las consecuencias que podían derivarse de sus reacciones.

    Y dijo: "Es cierto que la falta de experiencia y la propia personalidad a veces te empujan a situaciones que no puedes controlar y en las que no eres consciente del lugar en el que te encuentras".

    Y añadió: "Aquella situación fue complicada y se logró contener, pero algunas cosas quedan pendientes, y eso es algo normal".

    Recordó que las discusiones con Sarabia eran frecuentes, pero las consideró parte de una relación profesional en la que ambas partes intercambiaban constantemente opiniones futbolísticas. Setién explicó que también intentaba transmitir una lección importante a su asistente, relacionada con su posible futuro en el mundo de los banquillos.

    Y dijo: "Yo le decía: algún día serás entrenador y tendrás que aceptar cosas que no te gustan, por muy convencido que estés de tu opinión, y eso es algo por lo que todos hemos pasado".

    Pese a aquellas diferencias, el entrenador defendió la importancia de Sarabia dentro de su cuerpo técnico, afirmando que ambos aprendieron mucho durante los años de trabajo juntos.

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    Entrené a jugadores que valen 80 millones de euros y no entienden de fútbol

    Setién lanzó una de sus declaraciones más contundentes al hablar de la capacidad de algunos jugadores para leer y comprender el desarrollo del juego, al margen de su talento o de su valor económico.

    «He dirigido a jugadores que valían 80 millones de euros y que no entienden de fútbol», afirmó.

    Luego recordó un episodio concreto de su etapa en el Barcelona, cuando trabajaba de forma individual con uno de los jugadores del equipo para ayudarle a mejorar su capacidad de leer los aspectos tácticos de los partidos.

    «Recuerdo que trabajaba con uno de los jugadores del Barcelona, me sentaba con él y le mostraba imágenes de su actuación durante el partido», explicó.

    Continuó señalando que el trabajo comenzaba preguntándole al jugador si recordaba la jugada y por qué había tomado una determinada decisión durante la misma.

    «Le preguntaba: ¿te acuerdas de esta jugada? Y él me señalaba algo, entonces le preguntaba: ¿qué hiciste aquí? Y me respondía: aquí intenté arriesgar, y aquí hice tal y tal cosa. Entonces yo le decía: bien, veamos ahora la imagen», relató.

    Tras revisar la jugada, el técnico volvía a preguntarle al jugador por las alternativas que había tenido a su alcance.

    Y añadió: «Le preguntaba: ¿cómo lo ves ahora comparado con la idea que tenías dentro del campo? ¿Qué ves aquí ahora? ¿Y qué otras cosas podrías haber hecho?».

    El objetivo de este trabajo era mostrar cómo pequeños detalles técnicos y tácticos pueden cambiar por completo el rumbo de un ataque.

    Setién lo explicó así: «Puedes encontrar un equipo con superioridad numérica de tres jugadores contra dos en ataque, y entonces un mal toque de balón concede a los jugadores del rival el tiempo suficiente para replegarse, y de repente la situación se convierte en una superioridad numérica para el rival de cuatro jugadores contra tres».

    El entrenador aseguró que la posición del cuerpo o la dirección del primer toque de balón pueden marcar la diferencia entre crear una ocasión de gol y desperdiciar un ataque prometedor.

    «Cuando le muestras estas jugadas a uno de esos jugadores y las ve por sí mismo, empiezas a hacerle pensar. Luego vuelves al campo y estas cosas comienzan a aparecer en los jugadores que tienen la capacidad de ver los detalles, y entonces todo fluye con naturalidad», afirmó.

    Setién no reveló la identidad del jugador del Barcelona con el que trabajaba de esta manera, pero sus palabras sobre los jugadores de elevado valor económico constituyeron una de las críticas más llamativas de la entrevista.

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