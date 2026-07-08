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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

El exentrenador del Al-Nassr exime de culpa a Cristiano Ronaldo por la eliminación de Portugal del Mundial, mientras el «mejor de todos los tiempos», a sus 41 años, tropieza en su «último baile»

C. Ronaldo
Portugal
World Cup
España
Al Nasr FC
1ª División

El sueño de Cristiano Ronaldo de ganar el Mundial acabó tras perder contra España en Dallas. El veterano delantero salió del campo llorando, y su exentrenador lo defendió de las críticas por su actuación en este torneo.

  • No hay lugar para culpar a nadie en particular

    Luis Castro, exentrenador del Al-Nassr que trabajó con Ronaldo en Arabia Saudí, rechaza culpar al delantero de la eliminación de Portugal. Tras la derrota 1-0 ante España en octavos, insiste en que el fracaso fue colectivo.

    En declaraciones al periódico saudí Arriyadiyah, Castro afirmó: «No evalúo a los jugadores individualmente; el valor de un equipo reside en el grupo en su conjunto. Fue Portugal quien perdió, no un jugador concreto». Esta defensa llega cuando el jugador de 41 años afronta un intenso escrutinio, pues algunos consideran que su presencia lastra al equipo de Roberto Martínez.

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  • MIKEL MERINO SPAIN Getty Images

    Los detalles defensivos resultaron decisivos

    Castro defendió a Ronaldo, pero señaló un error individual en el gol de España en el descuento: un descuido de Rubén Dias que aprovechó Mikel Merino.

    «Mientras Portugal se preparaba para la prórroga, España seguía buscando el gol de la victoria y adelantó a más jugadores al ataque. En una de esas jugadas, un central luso abandonó su posición, lo que permitió a un rival sin marca colarse entre la defensa y marcar», explicó Castro.

  • Estancamiento estadístico en América del Norte

    Castro defendió al capitán, pero los números de la última actuación de Ronaldo muestran otra realidad. El legendario delantero marcó tres goles en el torneo, aunque su evidente deterioro físico le impidió regatear a algún rival en más de 500 minutos disputados en los dos últimos Mundiales.

    Ronaldo, sin embargo, se mantuvo desafiante ante su emotiva despedida. Al reflexionar sobre su carrera, declaró: «Me entristece marcharme del Mundial así. Lo di todo. Hice todo lo que pude. Era mi último Mundial, sí, pero ahora tendré tiempo para reflexionar y estar con mi familia... Antes de mí, Portugal no había ganado nada. La Eurocopa era lo más importante. Para mí, 2016 tiene la misma importancia que un Mundial».


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  • Al-Hilal v Al-Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Predecir los ganadores del torneo

    El entrenador del Grêmio admitió que, por ahora, Portugal está un escalón por debajo de la élite. «Hay selecciones más fuertes», dijo Castro. «Argentina está en el máximo nivel, seguida de cerca por Inglaterra y Francia».

    Al ser presionado para predecir el ganador de la Copa del Mundo 2026, se limitó a mencionar a Francia y Argentina como principales candidatos.