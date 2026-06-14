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Donny Afroni

Traducido por

El exentrenador campeón de la Premier League asumirá la selección de Italia tras dejar Catar

R. Mancini
Al-Sadd
1ª División
Italia
Premier League

Roberto Mancini es agente libre y su regreso a la selección italiana nunca ha estado tan cerca. El técnico, que hizo historia con el Manchester City al ganar la Premier League, ha dejado el club qatarí, allanando el camino para una nueva etapa en su carrera.

  • Despedida oficial del Al-Sadd

    Mancini ha anunciado oficialmente su salida de Oriente Medio. En un vídeo en sus redes, el exentrenador del Inter y el City se despidió de la afición del Al-Sadd tras lograr destacados éxitos locales.

    «Grabo este vídeo para agradecer a los aficionados y al club por su apoyo; juntos logramos remontar y ganar la liga», afirmó.

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  • Un homenaje a los jugadores y una mirada hacia el Mundial

    Pese a los rumores que le vinculaban con la selección de Italia, Mancini se despidió de sus exjugadores y de Catar, que debutaba en el Mundial. El técnico elogió el valor humano del grupo con el que convivió y subrayó los lazos forjados.

    Luego añadió: «Gracias a mis fantásticos jugadores, dentro y fuera del campo, por dar siempre todo por el equipo. Y mucha suerte a la selección de Catar, que hoy inicia su camino en el Mundial. ¡Gracias, siempre estaréis en mi corazón!».


  • El banquillo de los Azzurri espera

    Ahora que Mancini está libre de contrato, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) puede acelerar su regreso como seleccionador de Italia. Después de semanas esquivando a la prensa con respuestas ambiguas, el técnico parece dispuesto a asumir de nuevo el cargo.

    Hace solo unos días, Mancini esquivó las preguntas sobre su futuro con un seco: «¿Yo, seleccionador de Italia? Lo siento, pero tengo que irme a cenar». El cargo está vacante tras la dimisión de Gennaro Gattuso, incapaz de llevar a los Azzurri al Mundial de 2026.

  • Al Sadd v Vissel Kobe: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    Regreso a Italia tras el éxito en la Eurocopa 2020

    La carrera de Mancini ha estado llena de éxitos: ganó la Premier League con el Manchester City en el último suspiro y la Eurocopa 2020 con Italia. Su experiencia internacional se ve clave para iniciar una nueva era y devolver a la selección a la cima tras las recientes decepciones en la clasificación mundialista.

    Antes de Catar, dirigió a Arabia Saudí tras dejar Italia, pero su etapa terminó tras un empate sin goles contra Baréin.