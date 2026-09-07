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El exdirector del Arsenal Edu deja el Nottingham Forest tras la rescisión de su contrato después de una etapa caótica
Una rápida salida del City Ground
El ejecutivo brasileño ha dejado oficialmente el Nottingham Forest poco más de un año después de incorporarse al club como director global de fútbol para liderar su ambicioso proyecto multiclub, según The Athletic. El hombre de 48 años llevaba meses apartado de hecho, ya que no asistía a un partido desde febrero ni había pisado el City Ground o la instalación de entrenamiento desde principios de marzo, cuando surgieron por primera vez informaciones sobre su inminente salida.
El Forest no tiene previsto contratar a un sustituto directo para Edu ni anunciar oficialmente su salida, ya que el director de fútbol George Syrianos ya ha asumido responsabilidades ampliadas tras el apartamiento del brasileño. El ascenso de Syrianos a un papel más destacado también ayuda a cubrir el vacío operativo que dejó Ross Wilson cuando se marchó al Newcastle United en octubre del año pasado.
- AFP
Fricción y carruseles de entrenadores
La posición de Edu había quedado bajo un intenso escrutinio tras una campaña caótica en el City Ground. Después de haber luchado anteriormente por un puesto en la Champions League con Nuno Espirito Santo, el Forest se desplomó hasta verse inmerso en una tensa batalla por la permanencia después de que un enfrentamiento entre el entrenador y el director provocara la salida de Nuno.
Lo que siguió fue un periodo sin precedentes de inestabilidad en el banquillo. Ange Postecoglou duró solo 39 días al frente antes de dejar su sitio a Sean Dyche, que a su vez fue destituido en febrero. Vitor Pereira tomó brevemente las riendas antes de ser sustituido por el exentrenador del Crystal Palace Oliver Glasner, mientras el club sigue buscando la consistencia que desapareció durante la turbulenta etapa de Edu al frente de las operaciones futbolísticas.
Problemas de reclutamiento y errores tácticos
Más allá de los constantes cambios en el banquillo, la política de fichajes de Edu en el Forest fue duramente criticada tanto por aficionados como por analistas. A pesar del importante respaldo financiero, una sucesión de incorporaciones de alto perfil tuvo dificultades para justificar su reputación, y jugadores como Omari Hutchinson, Douglas Luiz y Oleksandr Zinchenko no lograron tener un impacto significativo en el City Ground.
Este pobre historial de fichajes supuso un marcado alejamiento de la reputación que se había labrado durante una exitosa etapa en el norte de Londres. Edu llegó al Arsenal como su primer director técnico en 2019, nombrando a su excompañero Mikel Arteta como entrenador más tarde ese mismo año, antes de ascender a director deportivo en noviembre de 2022, cargo que ocupó hasta su inesperada dimisión en noviembre de 2024.
- Getty Images Sport
Una carrera repleta de éxitos llega a un final difícil
La salida de Edu marca un punto bajo en una carrera definida por lo demás por éxitos de alto nivel tanto sobre el césped como en los despachos. Como jugador, fue miembro del legendario Arsenal de los «Invencibles» de la temporada 2003-04 y se había labrado la reputación de ser uno de los ejecutivos más capaces del fútbol.
Antes de sus etapas como directivo en el fútbol europeo, el brasileño había acumulado una amplia experiencia administrativa en el fútbol de selecciones y de clubes. Pasó cinco años como director de fútbol del Corinthians, ejerció brevemente como asesor de la selección de Irán en 2014 y estuvo tres años como coordinador general de la selección brasileña.
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