La selección de Serbia se dispone a recuperar a su figura más experimentada, ya que Tadic ha confirmado que está listo para volver a enfundarse la camiseta nacional. El jugador de 37 años, que puso fin a su carrera internacional tras la Eurocopa 2024, admitió que la llamada de representar a su país era demasiado fuerte como para seguir ignorándola. El mediapunta desveló su decisión poco después de la dura derrota del NEC por 5-0 ante la Juventus, desviando el foco de una decepción doméstica hacia un importante impulso internacional para su país. Tadic, que es el jugador con más partidos de la historia de Serbia, con 111 internacionalidades, aportará liderazgo inmediato a un equipo

Tadic dejó claras sus motivaciones para regresar, subrayando un sentido del deber y la alegría que encuentra al representar al pueblo serbio. "Ahora quiero ayudar a mi país de nuevo. Siento la necesidad de volver a disfrutar jugando para la nación. Siempre da una sensación de orgullo. Pronto me veréis jugando en el partido contra Países Bajos", dijo Tadic a Ziggo Sport.