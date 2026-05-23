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El exdelantero del PSG y del Celtic explica la elegante razón por la que rechazó la oportunidad de jugar en el Mundial
Rechazar la convocatoria
En un mundo donde muchos jugadores cambian de selección para asegurarse un lugar en los grandes torneos, Edouard ha tomado un camino diferente. El delantero del Lens, quien ganó cuatro títulos de la Premiership escocesa con el Celtic, recibió una oferta de Haití para liderar su delantera en la Copa América de este verano en Estados Unidos.
Aunque era elegible para la selección caribeña, consideró injusto aceptar la oferta y quitarle el lugar a quienes se habían clasificado. El delantero, que representó a Francia en categorías inferiores, explicó: «No me parecía legítimo jugar este Mundial; los jugadores lucharon para clasificarse y yo no podía aparecer en el último momento para aprovecharme. Si voy a jugarlo, debo ganármelo».
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Respetar el proceso
El Mundial de 2026 es una gran oportunidad para Haití, que está en el Grupo C con Escocia, Brasil y Marruecos. Sin embargo, Edouard priorizó la unidad del vestuario sobre su deseo de jugar en la mayor competición deportiva del mundo.
Su postura es una muestra poco común de humildad en el fútbol moderno. Aunque Haití —que regresa al Mundial por segunda vez tras su debut en 1974, cuando perdió sus tres partidos en la primera ronda— tenía la oportunidad de medirse a Brasil y Escocia en Miami, el jugador de 28 años prefirió no desplazar a quien vivió la eliminatoria.
Ambiciones internacionales
Aunque respeta a Haití, Edouard admite que aún sueña con jugar para la selección absoluta de Francia. Tras brillar con los Bleus en la sub-21, el exjugador del Celtic mantiene la esperanza de debutar con la absoluta.
Pasarse a Haití le habría vinculado de forma definitiva con la selección caribeña y cerrado esa puerta. Esta temporada ha marcado 14 goles en 36 partidos con el Lens, equipo al que llevó a su primer título de la Copa de Francia (3-1 en la final ante el Niza) y al segundo puesto en la Ligue 1, logrando así la clasificación para la próxima Liga de Campeones.
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Los planes de Haití para el torneo
Aun sin Edouard, Haití mantiene talento ofensivo de la liga inglesa. Wilson Isidor, del Sunderland, fue convocado tras una gran temporada y se espera que sea clave en el debut contra Escocia de Steve Clarke el 14 de junio.