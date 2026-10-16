El hábito pasó rápidamente de formar parte de su recuperación tras los partidos a convertirse en un consumo diario, lo que le provocaba un agotamiento intenso en su rutina futbolística. Campbell confesó que por las tardes sufría un bajón considerable de energía. Al explicar cómo evolucionó su dependencia, añadió: «Al principio era solo después de los partidos, luego también después de los entrenamientos, pero así es como empieza y acabas desarrollando una adicción y consumiéndolos cada vez más». Pese al cansancio constante, Campbell admitió que no fue consciente de sus efectos negativos mientras seguía en activo.