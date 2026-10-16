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El exdelantero del Manchester United Fraizer Campbell habla abiertamente de la grave adicción al snus que sufrió durante su carrera en la Premier League
Campbell revela su grave adicción al snus
En el pódcast The Sports Agents, Campbell explicó que empezó a depender del snus durante su etapa en el Crystal Palace, entre 2014 y 2017. Un compañero de equipo le dio a conocer estos productos para ayudarle a relajarse después de partidos de mucha presión, pero Campbell pronto desarrolló una fuerte dependencia. «Me sentí relajado y, sobre todo, me ayudó a desconectar», dijo Campbell. «Además, fue después de un partido y, ya sabes, después de un partido cuesta bastante relajarse».
- AFP
Un hábito que deriva en fatiga diaria
El hábito pasó rápidamente de formar parte de su recuperación tras los partidos a convertirse en un consumo diario, lo que le provocaba un agotamiento intenso en su rutina futbolística. Campbell confesó que por las tardes sufría un bajón considerable de energía. Al explicar cómo evolucionó su dependencia, añadió: «Al principio era solo después de los partidos, luego también después de los entrenamientos, pero así es como empieza y acabas desarrollando una adicción y consumiéndolos cada vez más». Pese al cansancio constante, Campbell admitió que no fue consciente de sus efectos negativos mientras seguía en activo.
Dificultades y recuperación tras la retirada
Campbell reveló que su adicción empeoró tras retirarse del fútbol profesional, cuando empezó a tener más tiempo libre. Sin embargo, evitaba deliberadamente consumir snus los días de partido porque le relajaba demasiado para competir. «Sin duda era adicto, pero sí, obviamente, cuando me retiré y empecé a tener más tiempo libre, también tenía más tiempo para consumir snus», señaló Campbell. Tras años lidiando con las consecuencias físicas de su consumo, Campbell confirmó que ha logrado superar la adicción y que lleva ya seis meses sin consumirlo, algo de lo que se siente orgulloso.
- AFP
¿Qué pasará ahora con el fútbol y el snus?
Tras la reciente puesta en marcha de una vía de apoyo específica y confidencial por parte de la Asociación de Futbolistas Profesionales, se espera que más jugadores busquen ayuda para superar su dependencia de la nicotina. Después de que un estudio de 2024 revelara que uno de cada cinco futbolistas de élite consume snus o bolsas de nicotina, es probable que las autoridades futbolísticas pongan en marcha más programas educativos para combatir esta tendencia creciente en los clubes.
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