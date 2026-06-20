El exdelantero del Chelsea y del Newcastle asume el cargo de director deportivo de un equipo de la Ligue 1

El Le Havre ha nombrado director deportivo a Ba, exdelantero de Chelsea, Newcastle United y West Ham. A sus 41 años, sucede a Bodmer y supervisará las operaciones deportivas en el Stade Océane. Este regreso a su ciudad natal, donde creció antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas del fútbol africano, llega tras su retiro en 2021.

El anuncio se hizo el viernes tras semanas de rumores. Retirado como jugador desde 2021, Ba se incorpora así a la gestión del club, que busca afianzarse en la Ligue 1.