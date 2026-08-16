La nómada carrera de Batshuayi se prepara para escribir su capítulo más reciente, ya que el delantero belga se dispone a cambiar el fútbol europeo por la riqueza de la Saudi Pro League. Después de haber pasado la última temporada y media en el Eintracht Frankfurt, se entiende que el ariete está en conversaciones avanzadas para unirse a un club aún sin nombre del estado del Golfo, según talkSPORT.

Este movimiento representaría el 11.º club de la carrera profesional de Batshuayi, reforzando aún más su reputación como uno de los trotamundos más prolíficos de la era moderna, tras haber pasado por algunas de las ligas más grandes del mundo.

El movimiento llega en un momento en el que a Batshuayi cada vez le ha resultado más difícil encontrar minutos en la Bundesliga. Desde que se unió al Eintracht Frankfurt en febrero del año pasado, solo sumó 10 apariciones entre todas las competiciones la temporada pasada, una cifra que quedó muy por debajo de las expectativas para un jugador de su pedigrí.



