El exdelantero del Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang se vio envuelto en una loca broma con un extintor, y el Marsella actuó

Según L’Équipe, Aubameyang, ex del Arsenal y Barcelona, se queda fuera de la convocatoria para el partido del domingo contra el Le Havre. El jueves por la noche, el jugador de 36 años lideró un altercado en la residencia del club que escaló las tensiones en la plantilla.

La plantilla, frustrada por pasar tantas noches en la residencia deportiva, intentó “animar el ambiente”: Aubameyang encabezó a unos 10 compañeros por el edificio, causando disturbios mientras recorrían habitaciones a altas horas de la noche.