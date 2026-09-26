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El exdelantero de la Juventus y del Southampton Dani Osvaldo, trasladado de urgencia a cuidados intensivos por una grave afección pulmonar
Un exdelantero lucha contra una grave enfermedad
El exdelantero de Italia fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Llavallol, en Lomas de Zamora, el jueves por la noche tras sufrir un dolor agudo en el pecho durante varios días, informa La Nacion. Su estado empeoró bruscamente a raíz de complicaciones relacionadas con líquido y pus en el pulmón, lo que obligó a una intervención médica urgente. El personal del hospital lo trasladó de inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde sigue en estado grave y bajo estrecha observación.
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«Tenía pus y líquido en el pulmón»
Los detalles sobre la emergencia médica del exfutbolista fueron desvelados por el periodista Pepe Ochoa en el programa de televisión argentino LAM, presentado por Angel de Brito. Al explicar la grave situación a la que se enfrenta el exjugador de 40 años, Ochoa reveló: "Estaba muy mal. Llevaba días sintiéndose muy, muy mal; tenía pus y líquido en el pulmón. Le drenaron dos centímetros de cada pulmón. El diagnóstico es derrame pleural derecho".
Los problemas económicos agravan la crisis personal
Los informes del programa revelaron que el exdelantero de Boca Juniors ha estado lidiando con una profunda crisis personal, incluidas graves dificultades económicas y la falta de seguro médico privado antes de su ingreso de urgencia.
Al referirse a su difícil situación fuera del terreno de juego y a su ingreso en el hospital, Ochoa añadió: «Vive en Banfield y ha pasado unos años muy difíciles, especialmente en el aspecto económico. Tengo entendido que no tiene seguro médico privado. Su hermana es la única persona que está con él. Fue ingresado en el hospital porque es amigo de un amigo de [Martin] Insaurralde, que ayudó a que lo ingresaran. Su estado es grave y su pronóstico sigue sin hacerse público».
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Una estrella en apuros se enfrenta a una larga recuperación
El susto de salud marca otro capítulo angustioso en la vida de Osvaldo, después de que anteriormente hablara abiertamente sobre su lucha contra la depresión y sobre haberse sometido a tratamiento psiquiátrico tras su retirada en 2020. El exdelantero del Southampton y la Juventus está ahora centrado en superar esta fase crítica con el apoyo de su hermana y de especialistas médicos. La comunidad futbolística seguirá con preocupación cualquier actualización médica oficial sobre su estado en los próximos días.
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