Para cualquier jugador, Wembley representa la cima del fútbol inglés, pero para Coufal el vínculo va más allá. Tras haber vivido en Londres durante años, siente un gran cariño por la ciudad. Reconoce el peso histórico que tiene el estadio para el fútbol checo, en referencia concreta al camino de la selección hasta la final de la Eurocopa 96, y espera añadir otro capítulo positivo a ese legado el martes por la noche.

«Es un icono del fútbol inglés. Históricamente, aquí hemos tenido un enorme éxito como Chequia. Queremos poner en apuros a Inglaterra, 90.000 personas vendrán al partido. Ya he tenido la suerte de jugar aquí dos veces. Es un honor. Hablo con jugadores ingleses, para ellos no hay nada más grande que jugar con Inglaterra en Wembley».

«Es como volver a casa después de mucho tiempo. Tenía muchas ganas, esperaba que la rodilla se curara para poder ser titular o entrenar aquí. Sobre todo quiero estar aquí con los chicos, eso es lo más importante. Para mí, es una vuelta a casa, conozco a muchos jugadores de la selección inglesa. Era mi pequeño objetivo personal reunirnos para este partido. En general, soy muy feliz en Inglaterra», señaló Coufal.