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El exdefensa del West Ham Vladimir Coufal promete que la República Checa evitará una humillación en Wembley contra Inglaterra
Evitar repetir el hundimiento de Croacia
Mientras la República Checa se prepara para pisar el sagrado césped de Wembley, el recuerdo del reciente dominio de Inglaterra se hace muy presente. Inglaterra llega al partido después de una demolición despiadada de Croacia, un resultado que provocó una gran conmoción en la Nations League. Sin embargo, Coufal se mantiene firme en que su selección no sufrirá un destino similar e insiste en que tiene la fortaleza mental para estar a la altura del desafío.
«No le tenemos miedo, tenemos confianza. Por supuesto, tenemos que respetar la calidad del rival. Ganar 7-0 en Croacia es increíble. Lo vi en Livesport y pensé que había un error. Kramaric me dijo que fue realmente duro. El partido no les convenía. Pero no queremos jugar como los croatas. De ninguna manera queremos permitir un partido así», dijo el lateral, en declaraciones recogidas por iSport.
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Una batalla personal por estar en forma
La presencia de Coufal en Londres estuvo lejos de estar garantizada hace solo una semana. Un persistente problema en la rodilla le había mantenido apartado, obligándole a perderse el choque contra España. Sin embargo, el jugador de 34 años se sometió a un tratamiento intensivo, incluida una inyección de plasma, para asegurarse de poder liderar a sus compañeros en un estadio en el que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional durante su exitosa etapa en la Premier League.
«Está mejorando, mi objetivo era estar con el grupo para Inglaterra. Ya quería jugar en España, pero no queríamos asumir necesariamente el riesgo y lo valoramos así. Me pusieron una inyección de plasma en la rodilla y mejoró. Ya entrené después de España, aquí en Wembley también con el equipo. Ahora depende del seleccionador, de cómo lo decida», explicó.
La magia del estadio nacional
Para cualquier jugador, Wembley representa la cima del fútbol inglés, pero para Coufal el vínculo va más allá. Tras haber vivido en Londres durante años, siente un gran cariño por la ciudad. Reconoce el peso histórico que tiene el estadio para el fútbol checo, en referencia concreta al camino de la selección hasta la final de la Eurocopa 96, y espera añadir otro capítulo positivo a ese legado el martes por la noche.
«Es un icono del fútbol inglés. Históricamente, aquí hemos tenido un enorme éxito como Chequia. Queremos poner en apuros a Inglaterra, 90.000 personas vendrán al partido. Ya he tenido la suerte de jugar aquí dos veces. Es un honor. Hablo con jugadores ingleses, para ellos no hay nada más grande que jugar con Inglaterra en Wembley».
«Es como volver a casa después de mucho tiempo. Tenía muchas ganas, esperaba que la rodilla se curara para poder ser titular o entrenar aquí. Sobre todo quiero estar aquí con los chicos, eso es lo más importante. Para mí, es una vuelta a casa, conozco a muchos jugadores de la selección inglesa. Era mi pequeño objetivo personal reunirnos para este partido. En general, soy muy feliz en Inglaterra», señaló Coufal.
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Liderando el ataque como capitán
Con Ladislav Krejci fuera por sanción, la cuestión del liderazgo ha pasado a un primer plano en la previa del partido. Como el miembro con más experiencia de la expedición, Coufal es el candidato natural para llevar el brazalete. Aunque se muestra humilde ante esa posibilidad, está claramente preparado para asumir la responsabilidad si el cuerpo técnico así se lo pide.
«Esa es más una pregunta para el entrenador, no voy a comentar más sobre ello. Si el entrenador me designa, será un honor enorme y lideraré a los chicos. Si no, no pasará nada», concluyó.
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