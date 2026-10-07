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El exdefensa del Tottenham Hotspur Ramon Vega anuncia su candidatura contra Gianni Infantino a la presidencia de la FIFA
Vega anuncia su candidatura
Según informó ESPN, Vega ha dado un paso al frente como la primera persona en lanzar una campaña contra Infantino de cara a las elecciones del próximo año. Vega, que disputó 23 partidos con Suiza y tuvo etapas en el Celtic y el Watford, ha trabajado principalmente en el sector financiero desde su retirada.
Al anunciar su candidatura mediante un dossier de 11 páginas el miércoles, Vega declaró: "Me presento porque mi vida me ha preparado para servir a este deporte. Comparezco ante la familia global del fútbol con humildad, determinación y un profundo sentido de la responsabilidad. El fútbol no pertenece a presidentes, confederaciones ni administradores. El fútbol es más grande que cualquier cargo, cualquier individuo o cualquier institución".
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Infantino afronta una presión cada vez mayor
Infantino se enfrenta actualmente a una intensa presión por parte de la UEFA tras el colapso de un controvertido plan de inversión privada. El proyecto abandonado, que pretendía vender una participación minoritaria en las operaciones comerciales y de eventos de la FIFA, dañó gravemente su relación con los dirigentes del fútbol europeo.
La UEFA no ha ocultado su deseo de que Infantino dimita y busca activamente una alternativa creíble. Vega aprovechó ese sentimiento y añadió: "La actual dirección ha desmoralizado al fútbol. Una gobernanza débil ha dañado la credibilidad de la FIFA y ha erosionado la confianza en toda la familia del fútbol mundial. Debemos evitar que este conflicto siga agravándose".
Llamamientos a una reforma fundamental
Vega ya exploró anteriormente candidaturas a la presidencia en 2015, 2019 y 2022, pero no logró conseguir el respaldo necesario de al menos cinco federaciones miembro. Para figurar en la papeleta esta vez, debe alcanzar ese umbral antes del 18 de noviembre.
Subrayando la urgencia de su campaña, Vega declaró: "El fútbol está en urgencias, con soporte vital. No podemos esperar más. La FIFA necesita una nueva dirección y una reforma fundamental. Debemos reunificar a la familia del fútbol, restaurar la confianza, aportar estabilidad y modernizar la gobernanza de la FIFA. Esto exige un cambio decisivo, no ajustes cosméticos".
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Qué viene ahora para la FIFA
Vega se enfrenta ahora a una carrera contrarreloj para conseguir las nominaciones necesarias de cinco federaciones miembro antes de la fecha límite de noviembre. Mientras tanto, la UEFA celebrará una cumbre en Berlín el jueves para debatir su estrategia. La comunidad futbolística mundial seguirá de cerca la batalla por la presidencia a medida que se intensifica antes del Congreso de la FIFA en marzo.
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