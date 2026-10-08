Getty Images Sport
Traducido por
El exdefensa del Manchester United y del Inter Darmian completa su fichaje por el Bolonia como agente libre
Darmian asegura el regreso a la Serie A
El Bolonia ha confirmado oficialmente el fichaje del veterano lateral Darmian, lo que devuelve a la antigua estrella del Manchester United y del Inter a la Serie A como agente libre. El jugador, de 36 años, llega con una gran experiencia en la máxima categoría del fútbol italiano, tras haber disputado anteriormente seis partidos con el Milan, 16 con el Palermo, 151 con el Torino, 37 con el Parma y 218 con el Inter.
La operación supone un refuerzo importante para el Bolonia, que se vio obligado a acudir al mercado tras un duro revés por una lesión grave en su línea defensiva. El versátil defensor ha firmado un contrato que lo mantendrá en el Stadio Renato Dall'Ara hasta el final de la temporada 2026-27. Según Football Italia, el acuerdo también incluye una cláusula específica que permitiría al club ampliar su estancia por otros 12 meses si cumple determinados objetivos de rendimiento durante su primer año.
- Getty Images Sport
Una ilustre carrera continúa
La oportunidad surgió tras una grave lesión del lateral derecho del Bolonia Emil Holm, que sufrió el percance mientras estaba concentrado con Suecia durante el parón de septiembre-octubre. Desde entonces, Holm ha pasado por el quirófano y se espera que esté entre cuatro y seis meses de baja, lo que abre la puerta al regreso de Darmian a la Serie A después de algo más de tres meses como agente libre.
A pesar de su edad, Darmian sigue siendo una figura muy respetada en el fútbol europeo gracias a su fiabilidad y su inteligencia táctica. Durante su exitosa etapa en el Inter, acumuló 218 apariciones en todas las competiciones y se consolidó como una pieza clave en su reciente era de dominio. Su palmarés está notablemente bien nutrido, con tres títulos de la Serie A, tres Copas de Italia y tres Supercopas de Italia conquistadas en su etapa en Milán.
Más allá de su éxito a nivel nacional, el exjugador del Torino también disputó dos finales de la Champions League en 2023 y 2025, aunque el Inter acabó subcampeón en ambas ocasiones.
Listo para entrar en acción de inmediato
Darmian no tendrá mucho tiempo para adaptarse a su nuevo entorno, ya que se espera que sea integrado de inmediato en la convocatoria. El veterano está disponible para ser seleccionado de cara al próximo partido de liga del Bolonia, una exigente salida para enfrentarse al Lecce el domingo por la tarde.
Antes de su llegada, los informes indicaban que el veterano lateral había despertado el interés de varios clubes recién ascendidos tras salir del Inter, e incluso recibió una oferta para asumir un papel fuera de los terrenos de juego entre bastidores en San Siro.
- AFP
El difícil inicio del Bolonia
A pesar de un inicio de temporada complicado, el Bolonia ocupa actualmente la 18.ª posición en la clasificación de la Serie A con solo dos puntos, tras haber sumado dos empates y tres derrotas en sus primeros cinco partidos.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias