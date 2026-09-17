El Omonia Nicosia celebró una victoria histórica en su estreno de la nueva temporada de la Liga Europa de la UEFA tras lograr un memorable triunfo por 1-0 ante el conjunto español Celta de Vigo. Dirigido por el exdefensa del Manchester United Henning Berg, el equipo chipriota firmó una actuación disciplinada en casa para arrancar con estilo su campaña continental. El momento decisivo llegó en los compases finales del partido, cuando el defensa Jure Balkovec rompió el empate en el minuto 88 con un golpeo fenomenal desde fuera del área.

Este trabajado triunfo supuso un inicio soñado en la aventura europea del equipo y desató la euforia entre la afición.