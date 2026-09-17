NurPhoto
Traducido por
El exdefensa del Manchester United Henning Berg lleva al Omonia Nicosia a una histórica victoria por 1-0 sobre el Celta de Vigo en su estreno en la Europa League
Victoria histórica en el estreno europeo
El Omonia Nicosia celebró una victoria histórica en su estreno de la nueva temporada de la Liga Europa de la UEFA tras lograr un memorable triunfo por 1-0 ante el conjunto español Celta de Vigo. Dirigido por el exdefensa del Manchester United Henning Berg, el equipo chipriota firmó una actuación disciplinada en casa para arrancar con estilo su campaña continental. El momento decisivo llegó en los compases finales del partido, cuando el defensa Jure Balkovec rompió el empate en el minuto 88 con un golpeo fenomenal desde fuera del área.
Este trabajado triunfo supuso un inicio soñado en la aventura europea del equipo y desató la euforia entre la afición.
- NurPhoto
La brillantez tardía de Balkovec sella la victoria
El autor del gol de la victoria, Jure Balkovec, reflexionó sobre el esfuerzo colectivo tras el partido y destacó la resiliencia del equipo ante un rival de gran calibre. Aunque el Celta de Vigo supuso una amenaza constante y obligó a realizar varias buenas paradas durante la primera parte, el Omonia se mantuvo ordenado y aprovechó su momento cuando llegó.
«Estoy muy feliz, no solo por el gol, sino por la gran victoria; debemos seguir así», dijo Balkovec. «El Celta es un muy buen equipo y tuvo buenas ocasiones, lo que da aún más valor a nuestra victoria. Si se me da la oportunidad de probar mi disparo, lo haré».
Berg elogia la disciplina táctica y la energía
El entrenador y exestrella del Manchester United Henning Berg expresó un orgullo inmenso por sus jugadores y elogió cómo manejaron la presión y las exigencias tácticas del partido. A pesar de soportar fases de presión, especialmente en la segunda parte, el equipo mantuvo su solidez defensiva antes de asestar el golpe definitivo.
«Es una gran victoria y estoy muy impresionado por mis jugadores y por cómo manejaron el partido, la presión del rival y cómo salimos en transición», señaló Berg. «Tenemos que estar contentos con esta victoria. Es un gran triunfo y un gran éxito».
- Getty Images Sport
Rápido regreso a la acción nacional
Con una famosa victoria europea ya asegurada bajo el liderazgo de Berg para iniciar la temporada de la UEL, el Omonia no puede permitirse recrearse demasiado tiempo en las celebraciones, ya que los compromisos nacionales cobran una gran importancia. La plantilla debe cambiar de inmediato su foco de nuevo a la acción liguera, con un próximo partido contra el Krasava ENY el domingo por la tarde. Mantener el impulso de esta histórica noche europea será el principal objetivo mientras compagina múltiples competiciones.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias