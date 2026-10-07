El exdefensa del Manchester City Manuel Akanji admite que teme perder sus títulos tras el veredicto de la Premier League

Akanji, que ahora juega en el Inter de Milán, disfrutó de un enorme éxito con el Manchester City, con el que ganó dos títulos de la Premier League, dos FA Cup y la Champions League. Sin embargo, tras el reciente veredicto que declaró al Manchester City culpable de más de 100 infracciones financieras, el internacional suizo admitió sus temores en una entrevista con Nau.

Declaró: "Sigo en contacto con algunos jugadores, pero no sé nada más que vosotros. Nos dijeron que mantuviéramos la calma, que lo tenían todo bajo control y que no había pasado nada importante".