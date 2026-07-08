El exdefensa del Barcelona asume el cargo de nuevo seleccionador de México tras la marcha de Javier Aguirre después de la derrota ante Inglaterra

Márquez asumió el mando de la selección mexicana tras la salida de Aguirre. El cambio se dio automáticamente después de que México perdiera 3-2 ante Inglaterra en octavos del Mundial. Ese partido marcó el fin del camino para los anfitriones.

Aguirre aceptó el cargo sabiendo que concluiría tras el torneo, actuando como mentor de su asistente.

Márquez, con una extensa trayectoria como jugador en equipos como Atlas, Mónaco, Barcelona, New York Red Bulls, León y Hellas Verona, asume ahora el banquillo.