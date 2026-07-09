La Federación Estadounidense de Fútbol fichó a Cherundolo el jueves, tres días después de la eliminación de la USMNT en el Mundial 2026. Cherundolo, exentrenador de la sub-23, atesora 87 internacionalidades con la USMNT (1999-2012) y 15 temporadas en el Hannover 96 alemán, lo que lo convierte en el estadounidense con más partidos en la Bundesliga.

Como jugador, disputó 87 partidos con la selección entre 1999 y 2012 y participó en tres Mundiales. Además, jugó 15 temporadas en el Hannover 96 alemán, más que ningún otro estadounidense en la Bundesliga. En 2013 ingresó al mejor 11 de la historia de la USMNT y al Salón de la Fama del Fútbol Nacional.

Tras colgar las botas, Cherundolo se hizo entrenador. Con licencia Pro de la UEFA, empezó dirigiendo equipos juveniles en Alemania y en 2021 tomó las riendas del Las Vegas Lights de la USL. En 2022 dirigió al LAFC, con el que ganó la MLS Cup, el Supporters’ Shield y la Copa Abierta de Estados Unidos en 2024, antes de marcharse en 2025.