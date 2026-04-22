Romeo, de 34 años y canterano de La Masía, regresó al St Mary’s en noviembre de 2025 tras quedar libre por mutuo acuerdo con el Barcelona.

Este centrocampista dinámico ya había pasado siete temporadas memorables con los Saints entre 2015 y 2022, tras brillar en el Chelsea, donde ganó la FA Cup y la Liga de Campeones.

Su amplia experiencia convenció al club, que buscaba un revulsivo para el inicio de la Championship 2025-26.

Solo ha jugado siete partidos —el último el 28 de febrero—, pues Tonda Eckert prefiere un sistema que no aprovecha sus cualidades como pivote defensivo.

Pese a ello, el Southampton ha encadenado 20 partidos sin perder y ya espera la semifinal de la FA Cup ante el City, tras eliminar al Arsenal con un gol de Shea Charles.