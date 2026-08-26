Según informaciones procedentes de Hungría, Buzsaky lleva más de una semana desaparecido y la policía local lo está buscando activamente. La noticia ha generado una gran preocupación en los clubes ingleses en los que Buzsaky jugó anteriormente. El Queens Park Rangers recurrió rápidamente a las redes sociales para expresar su inquietud por su excentrocampista.

En un comunicado oficial, el QPR publicó: "El club está preocupado al saber que Akos Buzsaky, uno de los favoritos de la afición del R's, ha sido declarado desaparecido. Todos rezamos para que sea encontrado sano y salvo".

Buzsaky disputó 125 partidos con el QPR y marcó 24 goles, destacando especialmente durante su campaña en la Premier League en la temporada 2011-12.



