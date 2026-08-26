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El excentrocampista del Queens Park Rangers Akos Buzsaky, desaparecido mientras los clubes ingleses emiten comunicados de preocupación
La Policía busca al centrocampista desaparecido
Según informaciones procedentes de Hungría, Buzsaky lleva más de una semana desaparecido y la policía local lo está buscando activamente. La noticia ha generado una gran preocupación en los clubes ingleses en los que Buzsaky jugó anteriormente. El Queens Park Rangers recurrió rápidamente a las redes sociales para expresar su inquietud por su excentrocampista.
En un comunicado oficial, el QPR publicó: "El club está preocupado al saber que Akos Buzsaky, uno de los favoritos de la afición del R's, ha sido declarado desaparecido. Todos rezamos para que sea encontrado sano y salvo".
Buzsaky disputó 125 partidos con el QPR y marcó 24 goles, destacando especialmente durante su campaña en la Premier League en la temporada 2011-12.
El Plymouth Argyle emite un comunicado de apoyo
El Plymouth Argyle también ha reaccionado a las preocupantes noticias surgidas el miércoles sobre Buzsaky. El centrocampista pasó una etapa exitosa en el Plymouth después de mudarse a Inglaterra en 2005.
Tras las informaciones, el Plymouth compartió un comunicado que decía: "Nos preocupa saber que se ha informado de la desaparición de Akos Buzsáky. Todos en el Plymouth Argyle esperamos que Akos sea encontrado sano y salvo pronto".
Durante su carrera en Inglaterra, Buzsaky también pasó por Portsmouth y Barnsley. Comenzó su trayectoria profesional en el MTK Budapest e incluso tuvo una etapa en el Porto, donde jugó a las órdenes de Jose Mourinho, antes de consolidarse en el fútbol inglés.
Dificultades tras una carrera de éxito
Buzsaky regresó a Hungría en 2013 para fichar por el Ferencvaros y finalmente se retiró del fútbol profesional en 2015 debido a persistentes problemas de lesiones. También representó en 20 ocasiones a la selección de Hungría.
Tras poner fin a su carrera como jugador, Buzsaky habló abiertamente de sus batallas personales. En un pódcast, Buzsaky reveló: "Qué adicciones hay: juego, alcohol, drogas. Caí en una de ellas, de la que no me siento orgulloso. Es una parte de mi vida; si la negara o declarara que ese periodo no ocurrió, me estaría engañando a mí mismo". Esta sincera confesión puso de relieve los desafíos a los que Buzsaky se enfrentó tras su retirada.
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¿Qué es lo próximo para las labores de búsqueda?
Las autoridades húngaras continuarán con las labores de búsqueda para localizar a Buzsaky a medida que pasen los días. Los aficionados y sus excompañeros esperan nuevas actualizaciones oficiales de la policía sobre su paradero. Mientras tanto, los seguidores del Queens Park Rangers y del Plymouth Argyle seguirán esperando que pronto lleguen noticias positivas y que Buzsaky sea encontrado sano y salvo.
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