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El excentrocampista del Manchester United Fred acuerda su regreso al Atlético Mineiro, el club de su infancia, por 2,5 millones de euros
Acuerdo total para el regreso a Brasil
El especialista en fichajes Fabrizio Romano ha confirmado que Fred está a punto de poner fin a su larga carrera europea después de que el Atlético Mineiro alcanzara un acuerdo total con el Fenerbahçe. El club brasileño ha aceptado pagar una cantidad fija de 2 millones de euros, con 500.000 euros adicionales incluidos en posibles bonus.
Este movimiento representa un importante hito emocional para Fred, ya que regresa al club que supervisó su desarrollo en los primeros años. Aunque pasó sus años de formación en la cantera del Atlético Mineiro, en realidad nunca llegó a disputar un partido oficial con el primer equipo antes de marcharse.
- AFP
Un viaje por Europa y Old Trafford
La salida de Fred de la cantera del Atlético Mineiro se produjo en 2010, cuando jugaba en la categoría sub-17. Posteriormente se incorporó al Internacional, donde logró hacerse un hueco en el primer equipo y llamó la atención de ojeadores internacionales. Sus actuaciones con el Colorado le valieron un traspaso al Shakhtar Donetsk en 2013, que sirvió como su puerta de entrada al fútbol europeo. Durante su etapa en Ucrania, disfrutó de un éxito notable, al ganar tres títulos de la Premier League ucraniana (2013-14, 2016-17 y 2017-18), además de la Copa de Ucrania en 2017-18.
Tras su traspaso al Manchester United en el verano de 2018 por una cantidad reportada de 47 millones de libras, el brasileño se convirtió en una presencia habitual en el centro del campo con varios entrenadores durante sus cinco temporadas en Old Trafford. Finalmente disputó más de 200 partidos con el Manchester United y ayudó al club a poner fin a una sequía de seis años sin títulos. Su mayor logro llegó en la temporada 2022-23, cuando levantó la Copa de la Liga tras participar en la victoria en la final contra el Newcastle United en Wembley.
Impacto en Turquía y pedigrí internacional
Tras su salida de Mánchester, Fred se marchó a Turquía para fichar por el Fenerbahçe, donde siguió demostrando su resistencia y su capacidad creativa, ayudando al club a conquistar la Supercopa de Turquía en 2025. En su última temporada completa en Estambul, disputó 45 partidos, marcó cuatro goles y repartió cinco asistencias en todas las competiciones. A lo largo de toda su etapa en Turquía, el centrocampista se marcha tras haber sumado 129 apariciones, con 12 goles y 21 asistencias, lo que demuestra que todavía tiene mucho que ofrecer al máximo nivel.
Su regularidad a nivel de clubes también le permitió seguir siendo durante muchos años una pieza clave en la selección brasileña. Fred representó a Brasil tanto en los Mundiales de 2018 como de 2022, y participó en cuatro partidos durante el torneo de Catar.
- Getty Images Sport
Nuevo capítulo para el centrocampista veterano
La decisión de regresar a Brasil encaja con una tendencia creciente de estrellas veteranas que vuelven a casa para apurar sus últimos años como futbolistas en el Brasileirao. Fred intentará recrear el éxito de los primeros años de su carrera con el Internacional, donde disputó 55 partidos, marcó ocho goles, repartió nueve asistencias y levantó dos títulos consecutivos del Campeonato Gaúcho en 2012 y 2013. A sus 33 años, el centrocampista sigue en un excelente estado físico, como demuestra su importante participación con el Fenerbahce durante el último año.
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