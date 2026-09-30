Smalling aporta una experiencia considerable a la plantilla de Francesco Farioli, después de haber ganado dos títulos de la Premier League durante una década en el Manchester United y de ayudar más tarde a la Roma a conquistar la primera edición de la Europa Conference League. Su etapa en Old Trafford le consolidó como uno de los defensas más fiables de Inglaterra, mientras que su posterior traslado a la Serie A demostró que podía adaptar su juego a distintos contextos tácticos y seguir compitiendo al más alto nivel en el fútbol de eliminatorias.

El Porto lidera actualmente la Primeira Liga con un pleno de 21 puntos en sus siete primeros partidos, con una ventaja de cinco puntos sobre el Benfica, segundo clasificado. Sin embargo, su dominio en el ámbito nacional contrasta con un inicio accidentado en su campaña de la Champions League, tras haber sufrido una derrota por 0-2 en casa ante el Manchester City en su estreno en la fase de grupos.