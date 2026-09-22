Su carrera internacional sufrió un tropiezo prematuro después de fallar un penalti en su debut ante Singapur en noviembre de 2025, pero se repuso rápidamente con un impresionante doblete contra Sri Lanka durante la clasificación para la Copa Asiática de la AFC 2027. Esa experiencia forjó la fortaleza mental necesaria para liderar la delantera en el fútbol de torneos competitivos.

Recordando su redención tras aquel difícil estreno, Soonsup-Bell continuó: "Para mí, fue un gran partido [contra Singapur] porque era mi primer partido internacional. Siempre quiero dar un buen ejemplo a todo el mundo y salgo a ese campo para ayudar al equipo y marcar goles. Fallar el penalti me dio en realidad una motivación extra de cara al siguiente partido para estrenarme como goleador, y eso es lo que logré hacer".

Mirando a los objetivos colectivos bajo las órdenes del seleccionador Anthony Hudson, el exdelantero del Tottenham añadió: "El principal objetivo de Tailandia en la ASEAN Cup es, por supuesto, ganarla. Haré todo lo que pueda para ayudar al equipo a levantar el trofeo".