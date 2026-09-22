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El excanterano del Chelsea Jude Soonsup-Bell fija la vista en los títulos mientras Tailandia aspira a la gloria en la Copa ASEAN de la FIFA
El delantero apunta a su primer título
El excanterano del Chelsea Soonsup-Bell dejó clara su absoluta determinación de guiar a Tailandia hacia un título en la primera Copa ASEAN de la FIFA. El delantero del Port FC, de 22 años, renunció voluntariamente a seguir siendo internacional en categorías inferiores con Inglaterra para comprometerse con la tierra de sus ancestros, donde se siente más feliz. Al recordar su decisión de enfundarse la camiseta de los Changsuek, Soonsup-Bell dijo a FIFA: "No necesité que me convencieran. Quería jugar con Tailandia".
El delantero recuerda el camino hacia la redención
Su carrera internacional sufrió un tropiezo prematuro después de fallar un penalti en su debut ante Singapur en noviembre de 2025, pero se repuso rápidamente con un impresionante doblete contra Sri Lanka durante la clasificación para la Copa Asiática de la AFC 2027. Esa experiencia forjó la fortaleza mental necesaria para liderar la delantera en el fútbol de torneos competitivos.
Recordando su redención tras aquel difícil estreno, Soonsup-Bell continuó: "Para mí, fue un gran partido [contra Singapur] porque era mi primer partido internacional. Siempre quiero dar un buen ejemplo a todo el mundo y salgo a ese campo para ayudar al equipo y marcar goles. Fallar el penalti me dio en realidad una motivación extra de cara al siguiente partido para estrenarme como goleador, y eso es lo que logré hacer".
Mirando a los objetivos colectivos bajo las órdenes del seleccionador Anthony Hudson, el exdelantero del Tottenham añadió: "El principal objetivo de Tailandia en la ASEAN Cup es, por supuesto, ganarla. Haré todo lo que pueda para ayudar al equipo a levantar el trofeo".
El desarrollo regional gana impulso
El fútbol del Sudeste Asiático ha dado pasos importantes hacia adelante en las últimas temporadas, algo que se refleja en el ascenso de sus posiciones en las clasificaciones mundiales. Soonsup-Bell considera que el nuevo torneo regional creado por la FIFA es un escaparate ideal para acelerar la modernización de las infraestructuras y elevar el nivel técnico del talento nacional.
Al evaluar la trayectoria ascendente de la región en la misma entrevista, Soonsup-Bell explicó: "Todo el mundo puede ver cuánto ha mejorado el fútbol del Sudeste Asiático a lo largo de los años a través de la Clasificación Mundial FIFA. Todo el mundo puede ver que el nivel mejora año tras año. Creo que, algún día, con la ayuda adecuada de las personas adecuadas y la infraestructura adecuada en el fútbol del Sudeste Asiático, si puede seguir avanzando. Si la gente sigue empujando en la dirección correcta, sin duda alcanzará un nivel más alto".
Subrayando el apoyo eléctrico generado por los apasionados aficionados en las gradas, el atacante concluyó: "Siempre intentaremos ganar y dar lo mejor de nosotros. Pero el apoyo que recibimos nos ayuda enormemente, especialmente cuando crea un ambiente tan increíble".
- Getty Images Sport
Pruebas de la fase de grupos esperan
Tailandia inicia su campaña en la División 1 contra Vietnam, Filipinas y Pakistán entre el 24 de septiembre y el 5 de octubre. Tailandia llega al torneo con grandes expectativas y como clara favorita en suelo indonesio. La puntería de Soonsup-Bell de cara a portería será crucial para sus opciones de lograr el éxito regional.
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