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Donny Afroni

Traducido por

El exayudante de Erik ten Hag en el Manchester United negocia un nuevo cargo de entrenador tras ser despedido solo cinco meses después de su último puesto

Maritimo
Manchester United
M. van der Gaag
2ª División
Premier League

Mitchell van der Gaag negocia su fichaje como nuevo entrenador del Marítimo, un regreso rápido a los banquillos. El técnico de 54 años fue pieza clave en el Manchester United de Erik ten Hag hasta que dejó Old Trafford tras la reestructuración del cuerpo técnico a principios de año.

  • Un posible regreso al Marítimo

    Van der Gaag negocia su regreso al Marítimo, club donde fue ídolo como jugador y entrenador. Su llegada se produce tras dejar el FC Zúrich en octubre de 2025.

    Van der Gaag ya jugó en el Marítimo entre 2001 y 2006 y, como entrenador, clasificó al equipo para Europa en la temporada 2009-10.

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  • Sevilla FC v Manchester United: Quarterfinal Second Leg - UEFA Europa LeagueGetty Images Sport

    Posibilidad de un contrato a largo plazo

    El Marítimo, recién ascendido a la máxima categoría lusa, ve en Van der Gaag el técnico idóneo para liderar su nuevo proyecto. Según O Jogo, la directiva confía tanto en él que le ofrecerá un contrato hasta 2028 para estabilizar al equipo en la élite.

  • La experiencia con Ten Hag y el United

    La carrera de Van der Gaag despegó en los Países Bajos, donde dirigió al Jong Ajax antes de que Ten Hag lo nombrara su asistente en el primer equipo del Ajax. Juntos conquistaron varios títulos y esa colaboración los llevó al United.

    Tras dos años, dejó el cargo por una reestructuración del staff de Ten Hag. En mayo de 2023 regresó como entrenador principal del Zurich, donde dirigió 11 partidos: ganó cinco y perdió otros cinco.

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-MARITIMOAFP

    Una carrera como entrenador itinerante

    Van der Gaag está acostumbrado a las presiones de liderar, gracias a una extensa trayectoria en varios países y ligas. Además de su paso por el Marítimo, ha dirigido al Belenenses en Portugal, al Ermis Aradippou en Chipre y a varios equipos en los Países Bajos, como el FC Eindhoven, el NAC Breda y el Excelsior.