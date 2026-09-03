Hablando esta semana en el pódcast de Jamie Vardy, Dean reveló que participó en desafíos secretos durante sus 22 años de carrera como árbitro de la máxima categoría. Según The Guardian, el organismo arbitral Pro Ref está desconcertado por esas afirmaciones.

Dean declaró: "Solíamos decir: ‘Vamos a sacar ya. Bien, a ver cuánto tiempo podemos estar sin pitar una falta’. Lo he hecho unas cuantas veces en la Premier League, antes del VAR, obviamente: estuve 20 o 25 minutos sin pitar una falta". Y añadió: "Solía hacer otra cosa. Me quedaba en el círculo central, a ver cuánto tiempo podía seguir en el círculo central antes de tener que salir. Solo estaba bromeando. Una vez llegué a unos 15 minutos".