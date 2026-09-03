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El exárbitro de la Premier League Mike Dean desata la indignación tras admitir que hizo desafíos secretos durante los partidos
Dean confiesa sus extrañas payasadas sobre el terreno de juego
Hablando esta semana en el pódcast de Jamie Vardy, Dean reveló que participó en desafíos secretos durante sus 22 años de carrera como árbitro de la máxima categoría. Según The Guardian, el organismo arbitral Pro Ref está desconcertado por esas afirmaciones.
Dean declaró: "Solíamos decir: ‘Vamos a sacar ya. Bien, a ver cuánto tiempo podemos estar sin pitar una falta’. Lo he hecho unas cuantas veces en la Premier League, antes del VAR, obviamente: estuve 20 o 25 minutos sin pitar una falta". Y añadió: "Solía hacer otra cosa. Me quedaba en el círculo central, a ver cuánto tiempo podía seguir en el círculo central antes de tener que salir. Solo estaba bromeando. Una vez llegué a unos 15 minutos".
- AFP
Agbonlahor lanza un veredicto demoledor sobre un exárbitro
Las revelaciones no han sentado nada bien a exjugadores que estaban sobre el césped mientras Dean arbitraba. El exdelantero del Aston Villa Gabriel Agbonlahor se mostró furioso por la admisión y criticó duramente al árbitro en talkSPORT.
Agbonlahor dijo: "Nunca me llevé bien con Mike Dean. Es el tipo de árbitro que se la devuelve a los jugadores. Tenía esa arrogancia. Una palabra para describirle. Diría que es un idiota. Es la palabra perfecta para él. Ahora pienso en partidos y digo: estabas arbitrando partidos y estabas de broma".
Impacto de los partidos secretos en las decisiones de los partidos
Agbonlahor cuestionó además cómo esos desafíos personales podrían haber afectado a decisiones importantes durante partidos cruciales de la Premier League. Sin la red de seguridad de la tecnología moderna para corregir errores sobre el terreno de juego, el exdelantero cree que la falta de movimiento del árbitro podría haber alterado fácilmente los resultados.
Agbonlahor añadió: «Es como: “Ah, vale, quiero ganar a mi amigo con el que he bromeado un poco. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin pitar o sin salir del círculo central?”. Los árbitros deberían estar subiendo y bajando para no perderse nada, entonces no había VAR. Así que podrías haberte perdido penaltis o faltas porque quieres bromear y quedarte en el círculo central».
- Getty Images Sport
¿Qué será lo próximo para Dean y el organismo arbitral?
Tras este último error de relaciones públicas, es probable que Dean se enfrente a un mayor escrutinio por sus apariciones en los medios y sus futuros papeles como comentarista. Aunque Pro Ref aún no ha emitido un comunicado oficial, sin duda esperará distanciarse de estos comentarios. Los aficionados estarán muy atentos para ver si se toma alguna medida más contra el árbitro retirado por sus controvertidas confesiones.
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