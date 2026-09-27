El ex presidente del Manchester City advierte de que «algo debe afectar a su estatus en la liga» tras las infracciones de las normas

Bernstein, que fue presidente del Manchester City entre 1998 y 2003, cree que el club debe enfrentarse a duras sanciones deportivas. Después de que la Premier League haya demostrado la gran mayoría de los 115 cargos, Bernstein dijo a talkSPORT que la inmensa riqueza del club hace que las multas habituales no signifiquen nada.

"Lo primero que diría es que las sanciones económicas no serán suficientes", dijo Bernstein. "Estamos hablando de un club con bolsillos ilimitados; el dinero no significa gran cosa, como vimos en el último mercado de fichajes, y ya sean [multas de] 100 millones de libras, 200 millones de libras, eso no sería suficiente".