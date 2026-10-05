El encuentro casual ganó repercusión en internet después de que el creador de contenido Andre Ramalho compartiera imágenes del inesperado trayecto. Expresando su incredulidad al descubrir quién estaba al volante, Ramalho explicó las circunstancias en un vídeo del que informó el medio portugués A Bola: "Íbamos andando porque solo íbamos de Olivais a Chelas, que son 10 minutos a pie, pero se nos hizo un poco tarde, nos quedamos dormidos y tuvimos que llamar a un Uber".

La sorpresa de los pasajeros aumentó al darse cuenta de que su conductor formó parte de la generación dorada de Portugal en la Eurocopa 1996. Continuando con su reacción en el vídeo, Ramalho añadió: "Este tío nos está tomando totalmente por normales. ¿Cómo que no tiene nada de especial? Jugó la Eurocopa 1996, jugó con Rui Costa, Luis Figo, Vitor Baia. Es el tío más guay del mundo. Muy guay. Conducía bien... Ni siquiera sé si los futbolistas son conocidos por conducir bien".