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imago-sport-44679092.jpgAllstar
Adhe Makayasa
Traducido por

El ex del West Ham y estrella de Portugal Hugo Porfirio, visto trabajando como conductor de Uber en Lisboa

West Ham
Championship
Benfica
Primeira Liga
Portugal
UEFA Nations League A
R. Costa

El exinternacional portugués Hugo Porfirio ha sido visto trabajando como conductor de Uber en Lisboa décadas después de compartir terreno de juego con leyendas como Luis Figo y Rui Costa. El exextremo de West Ham y Benfica, de 53 años, fue reconocido inesperadamente por dos pasajeros durante un trayecto rutinario por el centro de la ciudad, ofreciendo una inusual visión de su discreta vida después del fútbol.

  • imago-sport-1074135646.jpgAPL

    Exinternacional, encontrado al volante

    El exinternacional portugués Porfirio ha sorprendido a los aficionados después de ser visto trabajando como conductor de Uber por Lisboa a los 53 años. El extremo, que jugó en la Premier League con el West Ham durante la campaña 1996-97, fue reconocido de forma inesperada por dos pasajeros en un trayecto corto entre Olivais y Chelas. El encuentro generó rápidamente un amplio debate en Portugal, ya que el exdelantero llevaba años viviendo deliberadamente alejado del foco público.

  • Un viaje viral destapa un ilustre pasado

    El encuentro casual ganó repercusión en internet después de que el creador de contenido Andre Ramalho compartiera imágenes del inesperado trayecto. Expresando su incredulidad al descubrir quién estaba al volante, Ramalho explicó las circunstancias en un vídeo del que informó el medio portugués A Bola: "Íbamos andando porque solo íbamos de Olivais a Chelas, que son 10 minutos a pie, pero se nos hizo un poco tarde, nos quedamos dormidos y tuvimos que llamar a un Uber".

    La sorpresa de los pasajeros aumentó al darse cuenta de que su conductor formó parte de la generación dorada de Portugal en la Eurocopa 1996. Continuando con su reacción en el vídeo, Ramalho añadió: "Este tío nos está tomando totalmente por normales. ¿Cómo que no tiene nada de especial? Jugó la Eurocopa 1996, jugó con Rui Costa, Luis Figo, Vitor Baia. Es el tío más guay del mundo. Muy guay. Conducía bien... Ni siquiera sé si los futbolistas son conocidos por conducir bien".

  • imago-sport-556451.jpgPanoramic by PsnewZ

    Brillante trayectoria por las ligas europeas

    Mucho antes de transportar pasajeros por la capital, Porfirio disfrutó de una variada carrera en la élite después de que Sir Bobby Robson le diera su debut con el primer equipo en el Sporting CP. El habilidoso extremo llegó a disputar 27 partidos con el West Ham y causó una buena impresión en España con el Racing Santander antes de cerrar su traspaso al Benfica. En el ocaso de su carrera como jugador, el internacional absoluto, con tres partidos, representó al Nottingham Forest como cedido y más tarde jugó en Arabia Saudí con el Al-Nassr.

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  • La vida tranquila sustituye a la gloria deportiva

    La última vinculación del veterano lisboeta con el fútbol profesional llegó como miembro del cuerpo técnico del Sporting CP B hace más de una década. Ganarse la vida al volante supone un cambio llamativo respecto a una etapa en la que compartió vestuario con los mejores talentos de su país. Completamente alejado del incesante foco del fútbol moderno, Porfirio parece satisfecho llevando una rutina diaria sin pretensiones lejos de las cámaras.