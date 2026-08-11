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El ex del Rangers Kyle Lafferty completa un sorprendente fichaje por el Forth Wanderers, equipo de la octava división escocesa
Un delantero veterano cierra su traspaso
El mediapunta ofensivo y veterano delantero Lafferty, de 38 años, ha completado un sensacional fichaje por el Forth, equipo de la octava división escocesa. El exdelantero de Rangers, Palermo, Sunderland, Norwich City, Hearts y Linfield, que disputó 89 partidos con Irlanda del Norte, llega procedente del Johnstone Burgh después de conquistar la Scottish Junior Cup. La ambiciosa operación fue financiada por el empresario multimillonario y batería del grupo de rock GUN McManus.
- Pro Sports Images
Lafferty apunta al ascenso en la liga
Lafferty afrontó con entusiasmo su último desafío y declaró a los medios oficiales del club: "Estoy muy ilusionado por empezar en el Forth Wanderers. Es otro proyecto en el que me entusiasma participar y espero poder ayudar al equipo a ascender de categoría y a imponer su autoridad en las ligas Junior y más allá".
Mientras tanto, McManus subrayó la visión a largo plazo que sustenta la llegada del veterano: "Estamos absolutamente encantados de dar la bienvenida a Kyle Lafferty al Forth Wanderers. Su experiencia, calidad y mentalidad ganadora hablan por sí solas, y asegurar el fichaje de un jugador del calibre de Kyle es toda una declaración de intenciones para todos los vinculados al club.
"Gerry y yo hemos compartido una ambición clara de construir una plantilla que pueda competir, entusiasmar a nuestros aficionados y elevar el nivel. La llegada de Kyle es otro paso importante en ese camino. Es alguien que sabe lo que hace falta para rendir al más alto nivel, y su liderazgo tanto dentro como fuera del campo será inestimable para el vestuario.
"Pero esto va más allá de lo que ocurre durante 90 minutos un sábado. Queremos que el Forth Wanderers sea un club que inspire a su comunidad local, dé a los jóvenes algo en lo que creer y cree oportunidades para que la próxima generación de jugadores se desarrolle y alcance su potencial.
"Este fichaje demuestra que el Forth Wanderers se toma en serio su futuro. Estamos construyendo algo de lo que la comunidad local pueda sentirse orgullosa. Aún queda mucho trabajo duro por delante, pero estamos ilusionados por ver a Kyle con la camiseta del Forth Wanderers".
El entrenador celebra un gran golpe de efecto
La llegada de Lafferty se considera un catalizador vital para el ambicioso proyecto de reconstrucción que está en marcha en el equipo del pueblo. El entrenador del Forth, Gerry Ward, subrayó el impacto transformador que el veterano atacante aporta a su plantilla: "Estoy absolutamente encantado de asegurar los servicios de Laff. Aporta calidad, experiencia y una mentalidad de élite al club, y tanto los jugadores como mi cuerpo técnico están deseando empezar a trabajar con él.
"Es un auténtico bombazo tanto para el club como para el pueblo, y envía un mensaje claro a la comunidad futbolística en general sobre la ambición y la visión que tanto Paul como yo compartimos para el futuro del Forth Wanderers. Estamos construyendo algo especial aquí, y traer a alguien del calibre de Laff es otro gran paso adelante en ese camino".
- Focus Images
Comienzan las pruebas en las categorías inferiores
El Forth se apoyará en gran medida en la pegada de Lafferty y su madurez táctica mientras afronta una exigente campaña en la Second Division de la West of Scotland Football League. El exdelantero de la Premier League y la Serie B se enfrenta a una dura prueba de liderazgo mientras guía a sus compañeros, considerablemente más jóvenes, hacia su objetivo final de lograr el ascenso en la pirámide.
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