El jugador, de 37 años, insistió en que regresar a La Romareda representa el sueño definitivo de su carrera profesional.

Al explicar su decisión a BBC Sport, Herrera dijo: "Este es probablemente el último sueño que quería hacer realidad. Volver a casa, al lugar donde crecí, que me dio la oportunidad de ser profesional, no solo en el fútbol, también como persona. Y sigo teniendo pasión, sigo teniendo ganas. Sigo teniendo ese amor por el fútbol y hacerlo en casa es la mejor manera de terminar mi carrera. En España decimos cerrar el círculo".

Herrera también destacó su compromiso de donar su salario a la fundación del club: "No necesito un contrato. He tenido una carrera muy exitosa. He cuidado mi dinero. Puedo hacerme este regalo. Ponerme esa camiseta... gratis porque quería ayudar a mi club, a mi equipo, a mi ciudad. Es algo que quería hacer. Es algo que puedo hacer y es algo que me hace sentir muy orgulloso de poder estar aquí solo para ayudar. No estoy pensando en el dinero ni en los contratos. Me siento un privilegiado por poder hacer eso".