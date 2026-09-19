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El ex del Chelseaa y del Manchester City Raheem Sterling rompe su silencio tras declararse culpable de los cargos de conducción peligrosa y posesión de óxido nitroso
Comparecencia de Sterling ante el tribunal y declaración de culpabilidad
Sterling se ha declarado culpable de conducción peligrosa, posesión de óxido nitroso y de no facilitar una muestra. El exinternacional inglés, de 31 años, compareció ante el Tribunal de Magistrados de Basingstoke el martes tras un grave accidente en Hampshire el 28 de mayo. El exinternacional inglés estrelló su Lamborghini Urus contra una verja metálica después de que varios conductores informaran de que conducía de forma errática en las autopistas M25 y M3.
Más tarde, la policía encontró el vehículo dañado cerca del enlace de Minley. Los agentes descubrieron seis bombonas de óxido nitroso dentro del coche. Las imágenes de la cámara corporal difundidas parecían mostrar a Sterling sentado con las bombonas y un globo desinflado sobre el regazo antes de que intentara moverlos al asiento trasero.
Un mensaje críptico y luchas personales
Ante un enorme escrutinio público, el jugador sin equipo recurrió a Instagram para romper su silencio. Publicó un breve mensaje a sus seguidores, escribiendo: "Progreso por encima de la perfección".
En el tribunal, la acusación confirmó que las pruebas realizadas en carretera no indicaron la presencia de alcohol, cannabis ni cocaína. Sin embargo, Sterling se negó a proporcionar una muestra de sangre porque exigió que su abogado estuviera presente, pese a que se le informó de que la investigación no podía retrasarse.
El extremo declaró más tarde que estaba cansado y confuso después de no haber dormido la noche anterior. Su letrado, Jason Bartfeld KC, destacó que existían "amplias circunstancias atenuantes personales" y señaló que Sterling había dado voluntariamente pasos para abordar sus dificultades.
Un fuerte declive para el Golden Boy
Estos problemas legales suponen una caída en desgracia dramática para el Golden Boy de 2014. Sterling fue en su día aclamado como uno de los mayores talentos de la Premier League, disfrutando de un enorme éxito durante sus siete años en el Manchester City.
Fue nombrado Jugador del Año del City en 2019 y dominó el fútbol inglés a las órdenes de Pep Guardiola. Su etapa en el Etihad Stadium se saldó con cuatro títulos de la Premier League, cinco Copas de la Liga y una FA Cup.
Sin embargo, los traspasos posteriores no lograron replicar ese éxito fenomenal. A sus discretas etapas en Londres con Chelsea y Arsenal les siguió un traslado a los Países Bajos. La temporada pasada solo disputó ocho partidos con el Feyenoord antes de marcharse como agente libre.
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A la espera de la sentencia y de un futuro incierto
El caso judicial de Sterling ha sido oficialmente aplazado hasta noviembre para permitir la elaboración de los informes previos a la sentencia. El extremo conocerá su castigo cuando regrese al juzgado más adelante este año.
Mientras tanto, el jugador de 31 años sigue sin equipo. Su batalla legal en curso y sus recientes dificultades sobre el terreno de juego hacen que encontrar un nuevo club sea un desafío importante para el que en su día fue un atacante temido. Está por ver si un equipo profesional apostará por la antigua estrella una vez que se haya dictado su sentencia definitiva. Por ahora, su ilustre carrera futbolística está claramente en pausa.
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