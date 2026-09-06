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El ex del Chelsea Joe Cole critica al club por vender al «de talla mundial» Kai Havertz al rival londinense Arsenal
Cole critica las decisiones de fichajes del Chelsea
Cole ha condenado a Chelsea por vender a Havertz al Arsenal en una operación de 65 millones de libras en 2023. Havertz marcó el gol del empate en la reciente victoria del Arsenal por 2-1 sobre el Chelsea, anulando un gol tempranero de Morgan Rogers antes de que Martin Odegaard anotara el tanto de la victoria.
Hablando en Premier League Productions, Cole expresó su absoluta frustración: "Creo que si tienes a Kai Havertz en tu club, le ves todos los días, semana tras semana. Los entrenadores y los mánagers van y vienen, pero ¿los directores de fútbol? Mira la cantidad de dinero que el club se ha gastado en delanteros centro desde que le dejaron salir por la puerta".
Comparaciones con De Bruyne y entrenadores legendarios
Cole cuestionó además la estrategia del club de permitir la salida de grandes talentos, trazando paralelismos directos con otra marcha destacada. Cole añadió: "Simplemente no es lo bastante bueno; creo que esto tiene que dejar de pasar. Pasó con Kevin De Bruyne [cuando se fue]; pasó con Kai Havertz. Ese tipo de operaciones nunca ocurrían en el Manchester United de Sir Alex Ferguson, ni en el Arsenal de Arsene Wenger. ¿Cuándo oíste que dejaran marcharse a un jugador que luego se convirtió en de talla mundial en uno de tus rivales?"
El resultado deja al Arsenal con un máximo de nueve puntos en tres partidos, mientras que el Chelsea sigue cuarto con seis.
Elogios del Arsenal a Havertz
Mikel Arteta y Odegaard se deshicieron en elogios hacia Havertz tras su influyente actuación del domingo. Odegaard destacó la inteligencia de su compañero de equipo y afirmó: «Es un jugador realmente inteligente. Se mueve muy bien y atrae mucha atención de los defensas, y fue un gol brillante».
Arteta también elogió la contribución general de Havertz y su estado de forma actual. «Parece feliz. Parece asentado, feliz, y en su vida personal también le han pasado cosas muy buenas», explicó Arteta. «Se siente en forma, entrena todos los días y ahora mismo tiene esta rutina. Está marcando goles, pero no solo eso: también está haciendo un trabajo increíble para el equipo».
- AFP
¿Qué viene ahora para ambos clubes?
El Arsenal centrará ahora su atención en la competición europea mientras se prepara para enfrentarse al Nápoles el miércoles por la noche en su primer partido de la Liga de Campeones de la temporada. Mientras tanto, el Chelsea debe intentar recuperarse de este revés en el ámbito doméstico cuando se enfrente al Leeds United entre semana en la Carabao Cup.
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