Cole ha condenado a Chelsea por vender a Havertz al Arsenal en una operación de 65 millones de libras en 2023. Havertz marcó el gol del empate en la reciente victoria del Arsenal por 2-1 sobre el Chelsea, anulando un gol tempranero de Morgan Rogers antes de que Martin Odegaard anotara el tanto de la victoria.

Hablando en Premier League Productions, Cole expresó su absoluta frustración: "Creo que si tienes a Kai Havertz en tu club, le ves todos los días, semana tras semana. Los entrenadores y los mánagers van y vienen, pero ¿los directores de fútbol? Mira la cantidad de dinero que el club se ha gastado en delanteros centro desde que le dejaron salir por la puerta".